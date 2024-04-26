Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА

Россияне атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины. Из-за этих атак травмированы по меньшей мере три человека. Об этом пишет председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Почти два десятка атак на Никопольщину в течение дня - дронами-камикадзе различных модификаций и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. - написал глава ОВА.

Детали

Ранее УНН сообщал, что из-за атаки россиян на Никополь, ранен 9-летний мальчик и 42-летний мужчина. Однако вечером стало известно, что количество пострадавших больше.

В общем пострадали три человека. Кроме мальчика и мужчины, еще 18-летняя девушка. Она будет лечиться амбулаторно. - уточнил Лысак.

Также по данным председателя ОВА в городе изуродованы многоэтажки и 12 частных домов.

Кроме того, повреждены стадион, инфраструктурный объект, три хозяйственные постройки, а еще разбиты гараж и авто.

Вражеское железо задело и газопроводы.