ЕС вводит новые тарифы на российские и белорусские удобрения и агропродукцию

Европейский Союз одобрил решение о введении дополнительных пошлин на остатки сельскохозяйственной продукции и удобрений, импортируемых из россии и беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный веб-сайт Совета ЕС и Европейского Совета.

Детали

Регламент принят Советом Европейского Союза. Он предусматривает постепенное введение новых тарифов, которые имеют целью уменьшить зависимость европейского рынка от поставок агропродукции и химикатов из стран-агрессоров, а также сократить доходы россии, идущие на финансирование войны против Украины.

По оценке Совета, новые пошлины коснутся около 15% всей аграрной продукции из россии, которая до сих пор не облагалась дополнительными тарифами, а также определенных видов азотных удобрений. Применение тарифов на удобрения будет происходить в несколько этапов в течение трехлетнего переходного периода – с целью защиты фермеров и промышленности удобрений ЕС.

Девиз польского председательства – 'Безопасность, Европа!', и эти меры укрепляют нашу экономическую безопасность, снижая зависимость от россии. Мы еще больше урезаем ее экспортные доходы, а следовательно – и способность продолжать войну. Это объединенная Европа в действии - заявил заместитель государственного секретаря Министерства экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.

Дополнительно

Согласно данным Совета ЕС, только в 2023 году на российские удобрения приходилось более 25% общего импорта удобрений в Союзе – это примерно 3 миллиона 600 тысяч тонн стоимостью 1 миллиард 280 миллионов евро. В то же время ЕС стремится диверсифицировать источники поставок и активизировать собственное производство, чтобы гарантировать стабильные поставки для аграриев стран-членов.

Справка

Инициатива о новых торговых ограничениях была подана Еврокомиссией 28 января 2025 года. Ее цель – ослабление военно-экономического потенциала россии и других третьих стран, причастных к агрессии против Украины.

Напомним

Как сообщал УНН, в мае 20225 года Европарламент одобрил повышение пошлин на российские и белорусские удобрения, а также сельхозтовары. Это решение направлено на снижение зависимости ЕС от импорта из этих стран.