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ЄС запроваджує нові тарифи на російські і білоруські добрива та агропродукцію

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Рада ЄС ухвалила нові мита на імпорт з росії та білорусі, щоб зменшити залежність від їхньої агропродукції. Під обмеження потраплять добрива та 15% аграрного експорту.

ЄС запроваджує нові тарифи на російські і білоруські добрива та агропродукцію

Європейський Союз схвалив рішення щодо введення додаткових мит на залишки сільськогосподарської продукції та добрив, що імпортуються з росії та білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний вебсайт Ради ЄС та Європейської Ради.

Деталі

Регламент ухвалила Рада Європейського Союзу. Він передбачає поступове запровадження нових тарифів, які мають на меті зменшити залежність європейського ринку від поставок агропродукції та хімікатів із країн-агресорів, а також скоротити прибутки росії, що йдуть на фінансування війни проти України.

За оцінкою Ради, нові мита торкнуться близько 15% усієї аграрної продукції з росії, яка досі не обкладалася додатковими тарифами, а також певних видів азотних добрив. Застосування тарифів на добрива відбуватиметься у кілька етапів протягом трирічного перехідного періоду – з метою захисту фермерів і промисловості добрив ЄС.

Девіз польського головування – 'Безпека, Європа!', і ці заходи зміцнюють нашу економічну безпеку, знижуючи залежність від росії. Ми ще більше урізаємо її експортні доходи, а отже – і здатність продовжувати війну. Це об’єднана Європа у дії

- заявив заступник державного секретаря Міністерства економічного розвитку та технологій Польщі Міхал Барановський.

Додатково

Згідно з даними Ради ЄС, лише у 2023 році на російські добрива припадало понад 25% загального імпорту добрив у Союзі – це приблизно 3 мільйони 600 тисяч тонн вартістю 1 мільярд 280 мільйонів євро. Водночас ЄС прагне диверсифікувати джерела постачання та активізувати власне виробництво, щоб гарантувати стабільні поставки для аграріїв країн-членів.

Довідка

Ініціатива щодо нових торговельних обмежень була подана Єврокомісією 28 січня 2025 року. Її мета – ослаблення воєнно-економічного потенціалу росії та інших третіх країн, причетних до агресії проти України.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у травні 20225 року Європарламент схвалив підвищення мит на російські та білоруські добрива, а також сільгосптовари. Це рішення спрямоване на зниження залежності ЄС від імпорту з цих країн.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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