ЕС рассчитывает разблокировать кредит для Украины после возобновления транзита нефти по «Дружбе» – Кос

Возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба" стало позитивным сигналом для отношений между Украиной и Европейским Союзом и может открыть путь к запуску крупной кредитной программы поддержки Киева. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время общения с журналистами в кулуарах Бизнес-саммита Украина-ЕС, передает УНН.

По ее словам, возобновление транспортировки нефти создает предпосылки для разблокирования финансового пакета помощи Украине.

Нефть снова идет по трубопроводу "Дружба". Это означает, что, вероятно, или даже наверняка, мы сможем разблокировать кредит для Украины. Это очень важно – сказала Кос.

Она добавила, что Украина параллельно выполняет необходимые реформы, а Верховная Рада продолжает принимать нужные решения.

Именно поэтому в ближайшие дни мы сможем направить средства в бюджет Украины для частичного обеспечения ликвидности – отметила еврокомиссар.

