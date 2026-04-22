Это правильный сигнал – Зеленский о предварительном одобрении 90 млрд евро помощи и санкций против рф

Сейчас уже происходит выполнение договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против россии за эту войну. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что "разблокирование – это правильный сигнал", передает УНН.

Сейчас фактически уже происходит выполнение нашей договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против россии за эту войну. Разблокирование – это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на россию будут достаточными - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба".

Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно - добавил Президент.

Кроме того, Зеленский анонсировал разговор с лидерами Европы и об открытии кластеров для Украины: условия по этому уже реализованы. Также продолжается работа по усилению санкций против россии и по дальнейшему развитию европейской энергетической системы таким образом, чтобы россия потеряла возможность манипулировать энергоснабжением в Европу.

Спасибо всем, кто помогает! Сегодня и завтра – особенно важные дни для нашей европейской дипломатии. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

