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ЕС проведет срочное заседание по Украине: что будут обсуждать в Брюсселе

Киев  •  УНН

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Совет министров ЕС по иностранным делам рассмотрит ситуацию в Украине как первый вопрос повестки дня. Заседание состоится 27 января под председательством Кайи Каллас при участии украинского министра Андрея Сибиги.

Во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, в понедельник, 27 января, в первую очередь будут обсуждать российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета, пишет УНН.

Детали 

Январское заседание Совета по иностранным делам начнется в 10.00 в Брюсселе под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят российскую агрессию против Украины после неформального обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в режиме видеоконференции

- отмечает пресс-служба.

Напомним 

Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС Кайей Каллас. Стороны обсудили координацию усилий в отношениях Украины и ЕС, инициативу «Food from Ukraine» и помощь Сирии.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
kaia-kallasКайя Каллас
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
siriyaСирия
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина

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