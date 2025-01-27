ЕС проведет срочное заседание по Украине: что будут обсуждать в Брюсселе
Киев • УНН
Совет министров ЕС по иностранным делам рассмотрит ситуацию в Украине как первый вопрос повестки дня. Заседание состоится 27 января под председательством Кайи Каллас при участии украинского министра Андрея Сибиги.
Во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, в понедельник, 27 января, в первую очередь будут обсуждать российскую агрессию против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета, пишет УНН.
Детали
Январское заседание Совета по иностранным делам начнется в 10.00 в Брюсселе под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят российскую агрессию против Украины после неформального обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в режиме видеоконференции
Напомним
Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС Кайей Каллас. Стороны обсудили координацию усилий в отношениях Украины и ЕС, инициативу «Food from Ukraine» и помощь Сирии.