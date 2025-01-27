ЄС проведе термінове засідання щодо України: що обговорюватимуть у Брюсселі

Під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, в понеділок, 27 січня, в першу чергу обговорюватимуть російську агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради, пише УНН.

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Січневе засідання Ради у закордонних справах розпочнеться о 10.00 у Брюсселі під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайї Каллас. Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять російську агресію проти України після неформального обміну думками з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в режимі відеоконференції - зазначає пресслужба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з високою представницею ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили координацію зусиль у відносинах України та ЄС, ініціативу "Food from Ukraine" та допомогу Сирії.