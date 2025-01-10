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"Food from Ukraine" та допомога Сирії: Сибіга поговорив з високою представницею ЄС

Київ • УНН

 • 28009 перегляди

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з високою представницею ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили координацію зусиль у відносинах України та ЄС, ініціативу "Food from Ukraine" та допомогу Сирії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга мав телефонні переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Про це заявив повідомляє МЗС, пише УНН.

"Провів важливу розмову з Каєю Каллас щодо координації зусиль у відносинах України та ЄС, а також з міжнародного порядку денного. Вдячний за підтвердження сильної підтримки України з боку ЄС.

Ми також обговорили ініціативу "Food from Ukraine" та інші напрями співпраці для допомоги Сирії та її народу", – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Фінляндії Валтонен для обговорення посилення ППО та протидії гібридним загрозам РФ. Сторони узгодили пріоритети головування Фінляндії в ОБСЄ на 2025 рік.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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kaia-kallasКая Каллас
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