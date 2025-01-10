"Food from Ukraine" та допомога Сирії: Сибіга поговорив з високою представницею ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з високою представницею ЄС Каєю Каллас. Сторони обговорили координацію зусиль у відносинах України та ЄС, ініціативу "Food from Ukraine" та допомогу Сирії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга мав телефонні переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Про це заявив повідомляє МЗС, пише УНН.
"Провів важливу розмову з Каєю Каллас щодо координації зусиль у відносинах України та ЄС, а також з міжнародного порядку денного. Вдячний за підтвердження сильної підтримки України з боку ЄС.
Ми також обговорили ініціативу "Food from Ukraine" та інші напрями співпраці для допомоги Сирії та її народу", – зазначив глава МЗС.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Фінляндії Валтонен для обговорення посилення ППО та протидії гібридним загрозам РФ. Сторони узгодили пріоритети головування Фінляндії в ОБСЄ на 2025 рік.