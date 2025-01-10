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"Food from Ukraine" и помощь Сирии: Сибига поговорил с высокой представительницей ЕС

"Food from Ukraine" и помощь Сирии: Сибига поговорил с высокой представительницей ЕС

Киев  •  УНН

 • 2016 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС Каей Каллас. Стороны обсудили координацию усилий в отношениях Украины и ЕС, инициативу "Food from Ukraine" и помощь Сирии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига имел телефонные переговоры с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом заявил сообщает сообщает МИД, пишет УНН.

«Провел важный разговор с Каей Каллас по координации усилий в отношениях Украины и ЕС, а также по международной повестке дня. Благодарен за подтверждение сильной поддержки Украины со стороны ЕС.

Мы также обсудили инициативу «Food from Ukraine» и другие направления сотрудничества для помощи Сирии и ее народу», - отметил глава МИД.

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Финляндии Валтонен для обсуждения усиления ПВО и противодействия гибридным угрозам РФ. Стороны согласовали приоритеты председательства Финляндии в ОБСЕ на 2025 год.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
kaia-kallasКайя Каллас
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
siriyaСирия
finlyandiyaФинляндия
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