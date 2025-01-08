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Сибіга обговорив з главою МЗС Фінляндії посилення протиповітряної оборони

Сибіга обговорив з главою МЗС Фінляндії посилення протиповітряної оборони

Київ • УНН

 • 24449 перегляди

Міністр Сибіга зустрівся з главою МЗС Фінляндії Валтонен для обговорення посилення ППО та протидії гібридним загрозам РФ. Сторони узгодили пріоритети головування Фінляндії в ОБСЄ на 2025 рік.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільну протидію гібридним загрозам з боку Росії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

Деталі

Так, у середу, 8 січня, Сибіга привітав у Києві діючу голову ОБСЄ, міністерку закордонних справ Фінляндії Валтонен.

Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільну протидію гібридним загрозам з боку Росії

- інформує МЗС. 

Також дипломати провели переговори щодо пріоритетів Фінського головування в ОБСЄ в 2025 році, а також з двостороннього порядку денного українсько-фінської співпраці.

Сибіга висловив вдячність Фінському головуванню ОБСЄ за визначення підтримки України та протидії російській агресії як своїх пріоритетів на 2025 рік.

Глава українського зовнішньополітичного відомства висловив сподівання на посилення роботи ОБСЄ у документуванні російських злочинів, збереження фокусу на питаннях депортації дітей, утримання цивільних заручників, а також долі трьох співробітників організації, які перебувають у російському полоні — Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова

- інформує МЗС. 

Сибіга привернув особливу увагу до страт українських військовополонених, здійснюваних російськими окупантами, та закликав ОБСЄ надати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій.

Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик щоб привертати увагу до тортур, страт і неналежного поводження із українськими військовополоненими. Ми продовжимо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків, та загалом їхнього звільнення. Ми памʼятаємо про кожного українця та українку в російських тюрмах

- підкреслив він.

Глава МЗС наголосив, що ОБСЄ має й надалі залишатися платформою для притягнення Росії до відповідальності у зв’язку з триваючою збройною агресією РФ проти України та гібридною війною проти Європи.

"Не лише "тіньовий" флот, але й справжні наміри Росії треба виводити з тіні", - підкреслив міністр.  

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії посилення української ППО13.12.24, 19:54 • 27649 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
finliandiiaФінляндія
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