Сибіга обговорив з главою МЗС Фінляндії посилення протиповітряної оборони

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільну протидію гібридним загрозам з боку Росії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

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Так, у середу, 8 січня, Сибіга привітав у Києві діючу голову ОБСЄ, міністерку закордонних справ Фінляндії Валтонен.

Також дипломати провели переговори щодо пріоритетів Фінського головування в ОБСЄ в 2025 році, а також з двостороннього порядку денного українсько-фінської співпраці.

Сибіга висловив вдячність Фінському головуванню ОБСЄ за визначення підтримки України та протидії російській агресії як своїх пріоритетів на 2025 рік.

Глава українського зовнішньополітичного відомства висловив сподівання на посилення роботи ОБСЄ у документуванні російських злочинів, збереження фокусу на питаннях депортації дітей, утримання цивільних заручників, а також долі трьох співробітників організації, які перебувають у російському полоні — Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова

Сибіга привернув особливу увагу до страт українських військовополонених, здійснюваних російськими окупантами, та закликав ОБСЄ надати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій.

Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик щоб привертати увагу до тортур, страт і неналежного поводження із українськими військовополоненими. Ми продовжимо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків, та загалом їхнього звільнення. Ми памʼятаємо про кожного українця та українку в російських тюрмах