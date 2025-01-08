Сибига обсудил с главой МИД Финляндии усиление противовоздушной обороны

Министр иностранных дел Андрей Сибига и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Детали

Так, в среду, 8 января, Сибига поздравил в Киеве действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Валтонен.

Также дипломаты провели переговоры относительно приоритетов Финского председательства в ОБСЕ в 2025 году, а также по двусторонней повестке дня украинско-финского сотрудничества.

Сибига выразил благодарность Финскому председательству ОБСЕ за определение поддержки Украины и противодействия российской агрессии как своих приоритетов на 2025 год.

Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил надежду на усиление работы ОБСЕ в документировании российских преступлений, сохранение фокуса на вопросах депортации детей, содержания гражданских заложников, а также судьбы трех сотрудников организации, которые находятся в российском плену - Вадима Голды, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова

Сибига привлек особое внимание к казням украинских военнопленных, осуществляемых российскими оккупантами, и призвал ОБСЕ дать оценку этим систематическим нарушениям Женевских конвенций.

Мы будем использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к пыткам, казням и ненадлежащему обращению с украинскими военнопленными. Мы продолжим требовать доступа к ним международных мониторов и медиков, и в целом их освобождения. Мы помним о каждом украинце и украинке в российских тюрьмах