Сибига обсудил с главой МИД Финляндии усиление противовоздушной обороны
Киев • УНН
Министр Сибига встретился с главой МИД Финляндии Валтонен для обсуждения усиления ПВО и противодействия гибридным угрозам РФ. Стороны согласовали приоритеты председательства Финляндии в ОБСЕ на 2025 год.
Министр иностранных дел Андрей Сибига и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.
Детали
Так, в среду, 8 января, Сибига поздравил в Киеве действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Валтонен.
Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России
Также дипломаты провели переговоры относительно приоритетов Финского председательства в ОБСЕ в 2025 году, а также по двусторонней повестке дня украинско-финского сотрудничества.
Сибига выразил благодарность Финскому председательству ОБСЕ за определение поддержки Украины и противодействия российской агрессии как своих приоритетов на 2025 год.
Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил надежду на усиление работы ОБСЕ в документировании российских преступлений, сохранение фокуса на вопросах депортации детей, содержания гражданских заложников, а также судьбы трех сотрудников организации, которые находятся в российском плену - Вадима Голды, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова
Сибига привлек особое внимание к казням украинских военнопленных, осуществляемых российскими оккупантами, и призвал ОБСЕ дать оценку этим систематическим нарушениям Женевских конвенций.
Мы будем использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к пыткам, казням и ненадлежащему обращению с украинскими военнопленными. Мы продолжим требовать доступа к ним международных мониторов и медиков, и в целом их освобождения. Мы помним о каждом украинце и украинке в российских тюрьмах
Глава МИД подчеркнул, что ОБСЕ должна и в дальнейшем оставаться платформой для привлечения России к ответственности в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины и гибридной войной против Европы.
«Не только «теневой» флот, но и настоящие намерения России надо выводить из тени», - подчеркнул министр.
Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление украинской ПВО13 дек. 2024, 17:54 • 27270 просмотров