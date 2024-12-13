Зеленский обсудил с президентом Финляндии усиление украинской ПВО
Киев • УНН
Президенты Украины и Финляндии провели разговор об усилении украинской противовоздушной обороны после массированных атак рф. Обсудили также вступление Украины в НАТО и новый пакет помощи от Финляндии на 25 млн евро.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Президенты обсудили усиление украинской ПВО на фоне ударов рф по энергетической инфраструктуре, а также вступление Украины в НАТО. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Мы обсудили последствия утренней массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины, которая в очередной раз продемонстрировала настоятельную необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины. Поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО", - написал Зеленский.
Он отметил, что для Украины важно, что Финляндия решительно поддерживает суверенное право Украины выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства, в частности наш выбор относительно вступления в ЕС и НАТО.
"Кроме того, мы согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира", - добавил Зеленский.
Напомним,
Финляндия одобрила новый пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро. В нем, в частности, зимнее снаряжение для украинских военнослужащих.