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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 21:00  •  3187 просмотра

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Европейская комиссия призвала Мексику арестовать путина, если он посетит инаугурацию нового президента. Как член МУС, Мексика юридически обязана выполнить международный ордер на арест.

Европейская комиссия призвала правительство Мексики арестовать президента россии владимира путина, если он посетит инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано в интервью Euractiv, пишет УНН.

Детали

По его словам, членство Мексики в Международном уголовном суде (МУС) означает, что она юридически обязана арестовать путина, если тот примет приглашение на церемонию инаугурации Шейнбаум в Мехико, которая состоится 1 октября.

Мексика (является - ред.) государством-участником МУС с 2005 года, со всеми юридическими обязательствами, которые из этого вытекают. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства как член МУС,

- подчеркнул Стано.

Он добавил, что Мексика приняла участие в мирном саммите в Швейцарии в июне, где "был достигнут консенсус относительно того, что россия должна прекратить войну против Украины", и что "во время последующих голосований в ООН Мексика... присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества, которое осудило российскую агрессию и призвало россию остановить ее".

В то же время Стано признал, что "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии с собственными интересами".

Напомним

Посольство Украины в Мексике призвало арестовать путина, если он прибудет на инаугурацию нового президента. Мексиканское правительство должно выполнить международный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

Мексика пригласила путина на инаугурацию нового президента7 августа 2024, 10:59 • 16729 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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