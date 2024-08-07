Мексика пригласила путина на инаугурацию нового президента

Мексика пригласила президента рф владимира путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Торжества запланированы на 1 октября. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Путин получил приглашение посетить инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

Посольство Мексики в РФ отметило, что путин впоследствии примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени.

В издании добавляют, что в МИД Мексики рассказали, что приглашение прислали всем странам, с которыми страна имела отношения, а также международным организациям, членом которых она является.

Дополнение

Как известно, в марте 2023 года Международный уголовный суд обвинил президента рф Владимира Путина в военных преступлениях в Украине и выдал ордер на арест.

После того, путин избегает визитов в страны, которые ратифицировали Римский статут. Приезд российского лидера в Турцию постоянно переносится, а на саммит БРИКС в ЮАР вместо Путина полетел глава МИДа рф Сергей Лавров.

Следует заметить, что Мексика ратифицировала Римский статут еще в 2005 году. Исходя из этого Мексика, должна арестовать Путина по прибытии на территорию страны.

Напомним,

Согласно результатам экзит-полов, на выборах президента Мексики, которые состоялись 2 июня, победила бывшая мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Таким образом, впервые в истории страны президентом станет женщина.