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ЕС приветствовал назначение нового руководителя БЭБ: позитивно на пути к членству

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос и посол ЕС в Украине Катарина Матернова положительно оценили назначение Александра Цивинского директором БЭБ. Это решение Кабмина является важным шагом к укреплению институтов и выполнению условий МВФ.

ЕС приветствовал назначение нового руководителя БЭБ: позитивно на пути к членству

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и посол ЕС в Украине Катарина Матернова положительно оценили назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности (БЭБ), пишет УНН.

Приветствую назначение нового руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ), что является важнейшей реформой, которую решительно поддерживает ЕС. ЕС поддерживает этот шаг к укреплению институтов и пути Украины к членству. Прогресс должен продолжаться

- написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в X.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также одобрительно оценила назначение.

"Отличные новости от Кабмина сегодня. Я приветствую назначение Александра Цивинского директором БЭБ - ключевой реформы для вступления в ЕС и достижения маяка МВФ. Еще один важный шаг в дальнейшем укреплении доверия с обществом и международными партнерами", - отметила Матернова в X.

Напомним

6 августа стало известно, что Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Перед этим конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора БЭБ - победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. Относительно кандидатуры Цивинского во время конкурса высказывала предостережения СБУ - там указывали, что у его отца есть российский паспорт. Тогда комиссия по отбору директора БЭБ опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

31 июля Цивинский заявил, что Служба безопасности Украины официально подтвердила ему об отсутствии оснований для его неназначения на должность директора БЭБ.

Конкурс проводился в рамках принятого ВР 29 июня 2024 года закона №10439 о перезагрузке БЭБ, предусматривающего конкурсный отбор руководителя с участием экспертов, делегированных международными партнерами, а также аттестацию работников БЭБ в течение года после назначения нового директора. Кроме того, избрание главы БЭБ по результатам конкурса до конца июля этого года было условием программы расширенного финансирования с МВФ.

Юлия Шрамко

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