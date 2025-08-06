Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
Київ • УНН
Олександр Цивінський очолив Бюро економічної безпеки України після конкурсу та перевірок. Очікується оновлення роботи Бюро та зміцнення довіри з підприємцями.
Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України, повідомила 6 серпня Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа - немає застережень щодо його кандидатури
З її слів, в уряді тепер очікують на "оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями". "Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - наголосила Свириденко.
Нагадаємо
Конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. Щодо кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ - там вказували, що в його батька є російський паспорт.
Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.
Конкурс проводився в рамках ухваленого ВР 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників БЕБ протягом року після призначення нового директора.
Окрім того, обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року був умовою програми розширеного фінансування з МВФ.
31 липня Цивінський заявив, що Служба безпеки України офіційно підтвердила йому про відсутність підстав для його непризначення на посаду директора Бюро економічної безпеки України.