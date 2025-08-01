Скандал навколо БЕБ: переможець конкурсу Цивінський пройде поліграф

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної Безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства

Свириденко заявила, що вони з Цивінським домовились про проходження поліграфа.

Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі. Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом