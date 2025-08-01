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Скандал навколо БЕБ: переможець конкурсу Цивінський пройде поліграф

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, пройде поліграф. Це рішення ухвалено після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Скандал навколо БЕБ: переможець конкурсу Цивінський пройде поліграф

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної Безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства

- написала Свириденко.

Свириденко заявила, що вони з Цивінським домовились про проходження поліграфа.

Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі. Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом

- повідомила Свириденко.

Контекст

Вчора, 31 липня Цивінський заявив, що Служба безпеки України офіційно підтвердила йому про  відсутність підстав для його непризначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.  

Цивінський повідомив, що у відповідь на його запит СБУ зазначила:   

  • жодного запиту з боку Кабінету Міністрів щодо його кандидатури не надходило;
    • вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення Голови конкурсної комісії Лаури Стефан;
      • лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду;
        • другого примірника листа не існує.

          Після повернення з КМУ – він знищений.  

          "Тобто, жодного документа, що офіційно містить "безпекові ризики", сьогодні не існує", - заявляв Цивінський.  

          Нагадаємо

          Конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. Щодо кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ - там вказували, що в його батька є російський паспорт.  

          Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

          Конкурс проводився в рамках ухваленого ВР 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників БЕБ протягом року після призначення нового директора.  

          Окрім того, обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з МВФ.  

          Анна Мурашко

          ЕкономікаПолітика
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