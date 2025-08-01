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Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф

Киев • УНН

 • 4866 просмотра

Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, пройдет полиграф. Это решение принято после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко.

Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф

Победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский пройдет полиграф.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Утром хорошо поговорили с Александром Цивинским — кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Спасибо за конструктивный подход. Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие – доверие бизнеса и всего украинского общества

- написала Свириденко.

Свириденко заявила, что они с Цивинским договорились о прохождении полиграфа.

Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно избавляет ситуацию от любых манипуляций и позволяет двигаться дальше. Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом

- сообщила Свириденко.

Контекст

Вчера, 31 июля Цивинский заявил, что Служба безопасности Украины официально подтвердила ему об отсутствии оснований для его неназначения на должность Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Цивинский сообщил, что в ответ на его запрос СБУ отметила:

  • никакого запроса со стороны Кабинета Министров относительно его кандидатуры не поступало;
    • вся проверка проводилась исключительно на основании обращения Председателя конкурсной комиссии Лауры Стефан;
      • письмо, на которое ссылался Кабмин, датировано 30 июня – уже после завершения конкурса, решения комиссии и передачи документов в Правительство;
        • второго экземпляра письма не существует.

          После возвращения из КМУ – он уничтожен.

          "То есть, ни одного документа, официально содержащего "риски безопасности", сегодня не существует", - заявлял Цивинский.

          Напомним

          Конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. Относительно кандидатуры Цивинского во время конкурса высказывала предостережения СБУ - там указывали, что у его отца есть российский паспорт.

          Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

          Конкурс проводился в рамках принятого ВР 29 июня 2024 года закона №10439 о перезагрузке БЭБ, предусматривающего конкурсный отбор руководителя с участием экспертов, делегированных международными партнерами, а также аттестацию работников БЭБ в течение года после назначения нового директора.

          Кроме того, избрание главы БЭБ по результатам конкурса до конца июля этого года является условием программы расширенного финансирования с МВФ.

          Анна Мурашко

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