Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф

Победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский пройдет полиграф.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Утром хорошо поговорили с Александром Цивинским — кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Спасибо за конструктивный подход. Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие – доверие бизнеса и всего украинского общества

Свириденко заявила, что они с Цивинским договорились о прохождении полиграфа.

Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно избавляет ситуацию от любых манипуляций и позволяет двигаться дальше. Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом