ЄС привітав призначення нового керівника БЕБ: позитивно на шляху до членства
Київ • УНН
Єврокомісарка Марта Кос та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова позитивно оцінили призначення Олександра Цивінського директором БЕБ. Це рішення Кабміну є важливим кроком до зміцнення інституцій та виконання умов МВФ.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова позитивно оцінили призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки (БЕБ), пише УНН.
Вітаю призначення нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ), що є вирішальною реформою, яку рішуче підтримує ЄС. ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій та шляху України до членства. Прогрес має продовжуватися
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також схвально оцінила призначення.
"Чудові новини від Кабміну сьогодні. Я вітаю призначення Олександра Цивінського директором БЕБ - ключової реформи для вступу до ЄС та досягнення маяка МВФ. Ще один важливий крок у подальшому зміцненні довіри з суспільством та міжнародними партнерами", - зазначила Матернова у X.
Нагадаємо
6 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.
Перед цим конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора БЕБ - переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. Щодо кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ - там вказували, що в його батька є російський паспорт. Тоді комісія з добору директора БЕБ опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.
31 липня Цивінський заявив, що Служба безпеки України офіційно підтвердила йому про відсутність підстав для його непризначення на посаду директора БЕБ.
Конкурс проводився в межах ухваленого ВР 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників БЕБ протягом року після призначення нового директора. Окрім того, обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року був умовою програми розширеного фінансування з МВФ.