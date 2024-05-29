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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования

ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 17:58  •  4295 просмотра

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ЕС передал украинским саперам три системы разминирования Docking Mv-10, которые эффективны для очистки больших территорий от неразорвавшихся мин и боеприпасов.

ЕС передал украинским саперам ГСЧС три системы разминирования DOCKING MV-10.Такие комплексы особенно эффективны для разминирования больших территорий. Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

В среду, 29 мая, состоялось торжественное вручение трех систем разминирования DOCKING MV-10 от посла ЕС в Украине Катарины Матерновой в ГСЧС Украины. Эти оборудования предназначены для пиротехнических подразделений ГСЧС.

Саперы ГСЧС уже применяют комплекс MV-10 для очистки украинских территорий от взрывоопасных объектов. Машины оказались чрезвычайно действенными в разминировании широких массивов, эффективно обезвреживая как противопехотные, так и противотанковые мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы.

Заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш подчеркнул, что сотрудничество с представителями ЕС в Украине демонстрирует прочную и решительную поддержку Украине от надежных международных партнеров.

Напомним

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли в центральной части Харькова боэприпас УМПБ Д-30 ТСН, который был обстрелян противником во время беспощадных обстрелов города.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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