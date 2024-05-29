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ЄС надав Україні 3 нові машини для розмінування

ЄС надав Україні 3 нові машини для розмінування

Київ • УНН

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ЄС передав українським саперам три системи розмінування Dok-ING Mv-10, які ефективні для очищення великих територій від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

ЄС передав українським саперам ДСНС три системи розмінування DOK-ING MV-10. Такі комплекси особливо ефективні для розмінування великих територій. Пише УНН з посиланням на ДСНС України.

У середу, 29 травня, відбулося урочисте вручення трьох систем розмінування DOK-ING MV-10 від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової до ДСНС України. Ці устаткування призначені для піротехнічних підрозділів ДСНС.

Сапери ДСНС уже застосовують комплекс MV-10 для очистки українських територій від вибухонебезпечних об'єктів. Машини виявилися надзвичайно дієвими у розмінуванні широких масивів, ефективно знешкоджуючи як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші нерозірвані боєприпаси.

Заступник голови ДСНС України Роман Примуш підкреслив, що співпраця з представниками ЄС в Україні демонструє міцну та рішучу підтримку Україні від надійних міжнародних партнерів.

Нагадаємо

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили в центральній частині Харкова боєприпас УМПБ Д-30 СН, який був обстріляний противником під час нещадних обстрілів міста.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
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