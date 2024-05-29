У центрі Харкова сапери вилучили нерозірваний боєприпас
Київ • УНН
Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили в центральній частині Харкова боєприпас УМПБ Д-30 СН, який був обстріляний противником під час нещадних обстрілів прифронтового міста.
Сапери ДСНС вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН у центральній частині Харкова, передає УНН з посиланням на ДСНС України.
"Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто. Снаряд вилучено у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
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