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У центрі Харкова сапери вилучили нерозірваний боєприпас

Київ • УНН

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Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили в центральній частині Харкова боєприпас УМПБ Д-30 СН, який був обстріляний противником під час нещадних обстрілів прифронтового міста.

Сапери ДСНС вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН у центральній частині Харкова, передає УНН з посиланням на ДСНС України.

"Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто. Снаряд вилучено у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

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Ірина Колеснік

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