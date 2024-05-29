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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 16:21  •  5708 просмотра

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Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли в центральной части Харькова боэприпас УМПБ Д-30 С, который был обстрелян противником во время беспощадных обстрелов прифронтового города.

Саперы ГСЧС изъяли неразорвавшийся боеприпас УМПБ Д-30 СН в центральной части Харькова, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Саперы отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли неразорвавшийся боеприпас УМПБ Д-30 СН, которыми враг безжалостно атакует прифронтовой город. Снаряд изъят в центральной части города", - говорится в сообщении.

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Напомним

Украинские пограничники уничтожили российский гидроскутер в Херсонской области с помощью FPV-беспилотников. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
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