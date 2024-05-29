В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Удары западным оружием по военным объектам рф: Финляндия и Канада не выдвигали Украине условий

Финляндия и Канада подтвердили, что не выдвигали Украине условий по использованию своего оружия для нанесения ударов по военным объектам в россии в целях самообороны от российской агрессии.