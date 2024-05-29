В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас
Киев • УНН
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли в центральной части Харькова боэприпас УМПБ Д-30 С, который был обстрелян противником во время беспощадных обстрелов прифронтового города.
Саперы ГСЧС изъяли неразорвавшийся боеприпас УМПБ Д-30 СН в центральной части Харькова, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Саперы отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли неразорвавшийся боеприпас УМПБ Д-30 СН, которыми враг безжалостно атакует прифронтовой город. Снаряд изъят в центральной части города", - говорится в сообщении.
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