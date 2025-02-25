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ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Киев  •  УНН

 • 13990 просмотра

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ЕС предложил Украине сделку по критически важным минералам, конкурируя с предложением США. Трамп требует права на полезные ископаемые в обмен на $500 млрд компенсации за поддержку.

Европейский Союз 24 февраля предложил Украине собственное соглашение по "критически важным минералам", именно тогда, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Киевом относительно прав на его огромные природные ресурсы. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне сообщил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам во время визита Европейской комиссии в Киев, приуроченного к третьей годовщине полномасштабного вторжения россии.

"Двадцать один из 30 критически важных минералов, в которых нуждается Европа, могут поступать из Украины в рамках взаимовыгодного партнерства", - заявил Сежурне.

Он также подчеркнул: "Преимущество Европы в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным".

Тем временем Трамп все активнее добивается прав на украинские полезные ископаемые, требуя до 500 миллиардов долларов компенсации за поддержку Киева в противостоянии с москвой, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается подписывать два проекта соглашений, предложенные администрацией Трампа. Как сообщила The New York Times, их условия предусматривают, что Киев отдаст доходы от полезных ископаемых, нефти и газа, а также доходы от портов и другой инфраструктуры на сумму до 500 миллиардов долларов. Зеленский назвал эти требования слишком жесткими.

"Я не подпишу то, что придется возвращать десяти поколениям украинцев", - заявил он на пресс-конференции 23 февраля.

Однако в понедельник Трамп настоял, что "окончательное соглашение" уже "очень близко" и будет включать "редкоземельные элементы и различные другие вещи".

Украина, как указывает издание, имеет значительные залежи критически важных элементов и минералов - от лития до титана, которые являются ключевыми для производства современных технологий и высоко ценятся в мировой погоне за ресурсами.

Кроме того, как отмечается, страна обладает огромными запасами угля, нефти, газа и урана, однако значительная часть этих ресурсов находится на территориях, оккупированных россией.

Напомним

Президент Дональд Трамп объяснил, почему США нужна сделка по полезным ископаемым с Украиной и заявил, что Америка достигла прогресса по соглашению. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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