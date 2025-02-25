ЄС пропонує Україні власну вигідну угоду щодо корисних копалин - Politico

Європейський Союз 24 лютого запропонував Україні власну угоду щодо "критично важливих мінералів", саме тоді, коли президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до укладення угоди з Києвом щодо прав на його величезні природні ресурси. Про це пише Politico, передає УНН.

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Єврокомісар із питань промислової стратегії Стефан Сежурне повідомив, що представив альтернативну пропозицію українським посадовцям під час візиту Європейської комісії до Києва, приуроченого до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії.

"Двадцять один із 30 критично важливих мінералів, які потребує Європа, можуть надходити з України в межах взаємовигідного партнерства", - заявив Сежурне.

Він також наголосив: "Перевага Європи в тому, що ми ніколи не вимагатимемо угоди, яка не є взаємовигідною".

Тим часом Трамп дедалі активніше добивається прав на українські корисні копалини, вимагаючи до 500 мільярдів доларів компенсації за підтримку Києва у протистоянні з москвою, пише видання.

Президент України Володимир Зеленський поки що відмовляється підписувати два проєкти угод, запропоновані адміністрацією Трампа. Як повідомила The New York Times, їхні умови передбачають, що Київ віддасть прибутки від корисних копалин, нафти й газу, а також доходи від портів та іншої інфраструктури на суму до 500 мільярдів доларів. Зеленський назвав ці вимоги надто жорсткими.

"Я не підпишу те, що доведеться повертати десяти поколінням українців", - заявив він на пресконференції 23 лютого.

Однак у понеділок Трамп наполіг, що "остаточна угода" вже "дуже близько" і включатиме "рідкоземельні елементи та різні інші речі".

Україна, як вказує видання, має значні поклади критично важливих елементів і мінералів - від літію до титану, які є ключовими для виробництва сучасних технологій і високо цінуються у світовій гонитві за ресурсами.

Окрім того, як зауважується, країна володіє величезними запасами вугілля, нафти, газу та урану, проте значна частина цих ресурсів перебуває на територіях, окупованих росією.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною та заявив, що Америка досягла прогресу щодо угоди.