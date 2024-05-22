ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
belgiyaБельгия
germaniyaГермания
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  105203 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  104802 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  110037 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  108805 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  103360 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  195844 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131444 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198736 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183117 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191613 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

  •  4059 просмотра
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

  •  4290 просмотра
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

  •  4090 просмотра
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

  •  4269 просмотра
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

  •  4963 просмотра
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

  •  5706 просмотра
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

  •  5875 просмотра
Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Финляндия укрепляет свою границу на востоке

  •  5537 просмотра
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

  •  4726 просмотра
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

  •  4318 просмотра

Популярные

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

  •  17884 просмотра
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

  •  33331 просмотра
Почему украинцы не верят АРМА?

Почему украинцы не верят АРМА?

  •  18016 просмотра
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

  •  31145 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

  •  18211 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  195844 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  183077 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  377540 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  362845 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  414739 просмотра

ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Страны ЕС Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить потенциальный экономический ущерб от ограничения импорта российского газа на фоне обсуждения нового пакета санкций против России.

Экономика •   •  4059 просмотра
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.

Общество •   •  4290 просмотра
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Министерство аграрной политики представило проект закона О "государственном аграрном реестре", направленный на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через автоматизированную систему.

Экономика •   •  4090 просмотра
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.

Война •   •  4269 просмотра
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

Две конфискованные квартиры, принадлежащие российским олигархам и коллаборационистам Михаилу Шелкову и Владимиру Бальдо, были успешно проданы на аукционе ProZorro. Сумма продажи составила более 6,9 млн грн, вырученные средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Война •   •  4963 просмотра
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия в одностороннем порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, пересмотрев географические координаты островов и прибрежных районов.

политика •   •  5706 просмотра
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.

политика •   •  5875 просмотра
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.

Общество •   •  5537 просмотра
Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Немецкая писательница Дженни Эрбенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман 1980-х годов "Кайрос" о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине, разделив приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом.

Культура •   •  4726 просмотра
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.

Криминал и ЧП •   •  4318 просмотра
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания