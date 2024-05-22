ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Бельгия, Германия и Франция обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить, какие убытки экономике странам ЕС могут нанести ограничения на импорт СПГ из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters, передает УНН.

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Собеседники агентства утверждают, что страны Евросоюза опасаются, не понесет ли их экономика больше убытков, чем российская.

Это происходит на фоне обсуждения нового пакета акций. По словам одного из собеседников агентства, среди членов Евросоюза очень высока поддержка новых ограничений, в том числе и на импорт российского газа.

Однако на разработку следующего пакета санкций против России странам ЕС понадобится еще несколько недель, пишет агентство.

О намерении включения запрета на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций заявил в апреле глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем. В проекте документа сказано, что ЕС намерен запретить европейским портам обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны.

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ