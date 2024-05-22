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ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа
Страны ЕС Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить потенциальный экономический ущерб от ограничения импорта российского газа на фоне обсуждения нового пакета санкций против России.
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии
Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"
Министерство аграрной политики представило проект закона О "государственном аграрном реестре", направленный на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через автоматизированную систему.
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США
Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова
Две конфискованные квартиры, принадлежащие российским олигархам и коллаборационистам Михаилу Шелкову и Владимиру Бальдо, были успешно проданы на аукционе ProZorro. Сумма продажи составила более 6,9 млн грн, вырученные средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море
Россия в одностороннем порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, пересмотрев географические координаты островов и прибрежных районов.
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство
Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.
Финляндия укрепляет свою границу на востоке
Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек
Немецкая писательница Дженни Эрбенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман 1980-х годов "Кайрос" о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине, разделив приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом.
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания
Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.