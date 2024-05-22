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ЄС оцінює економічні наслідки можливих обмежень на імпорт російського газу

ЄС оцінює економічні наслідки можливих обмежень на імпорт російського газу

Київ • УНН

 • 28342 перегляди

Країни ЄС Бельгія, Німеччина і Франція звернулися до Європейської комісії з проханням оцінити потенційний економічний збиток від обмеження імпорту російського газу на тлі обговорення нового пакету санкцій проти Росії.

Бельгія, Німеччина та Франція звернулися до Єврокомісії з проханням оцінити, які збитки економіці країнам ЄС можуть завдати обмеження на імпорт СПГ із Росії. Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Співрозмовники агентства стверджують, що країни Євросоюзу побоюються, чи не зазнає їхня економіка більше збитків, ніж російська.

Це відбувається на тлі обговорення нового пакету санкцій. За словами одного із співрозмовників агентства, серед членів Євросоюзу дуже висока підтримка нових обмежень, зокрема й на імпорт російського газу.

Однак на розробку наступного пакету санкцій проти Росії країнам ЄС знадобиться ще кілька тижнів, пише агентство.

Про намір включення заборони на постачання російського СПГ до 14-го пакету санкцій заявив у квітні глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем. У проекті документа сказано, що ЄС має намір заборонити європейським портам обслуговувати постачання російського СПГ до неєвропейських країн.

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ08.05.24, 19:45 • 21692 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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