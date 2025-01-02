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ЕС отказывает Венгрии в миллиарде евро из-за провала реформ

ЕС отказывает Венгрии в миллиарде евро из-за провала реформ

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

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Еврокомиссия заявила о потере Венгрией права на помощь ЕС из-за нарушения верховенства закона. Страна не выполнила требования по реформам для преодоления коррупции и конфликта интересов до конца 2024 года.

Европейская комиссия в среду заявила, что Венгрия потеряла право на помощь Европейского Союза в размере около 1 миллиарда евро из-за нарушения верховенства закона, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Ранее ЕС оказывал давление на страну, чтобы она изменила свои законы, чтобы преодолеть конфликт интересов и коррупцию.

Будапешту сказали, что он должен провести реформы до конца 2024 года, иначе они истекут.

В 2022 году ЕС начал процедуру "обусловленности" против Венгрии, пытаясь заблокировать платежи из-за вероятных нарушений правил государственных закупок. Речь идет об отсутствии контроля и прозрачности.

Как указано, оказалось, что Венгрия пренебрегла стандартами и фундаментальными ценностями ЕС, и ей было предписано провести достаточные реформы. Затем Венгрия согласилась провести реформы, которые позволили разблокировать некоторые средства, но сумма в 19 миллиардов евро осталась замороженной.

В регламенте ЕС по условиям указано, что без отмены приостановления срок для "первого транша приостановленных обязательств" в 1 миллиард евро истечет в конце 2024 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан непрерывно руководит страной ЕС с 2010 года и консолидировал власть во время своего пребывания на посту, тогда как некоторые из его союзников заработали большое состояние, отмечает издание.

В отчете, опубликованном в июле, Европейская комиссия пришла к выводу, что Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС. Самыми заметными недостатками были коррупция, политическое финансирование, конфликт интересов и независимость СМИ.

Венгрия также является субъектом процедуры от сентября 2018 года, согласно которой страны-члены накладывают санкции за "серьезные нарушения" верховенства права.

Польский министр: Венгрия не сможет вернуться к нормам ЕС при Орбане18 дек. 2024, 15:46 • 18646 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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