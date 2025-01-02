ЄС відмовляє Угорщині у мільярді євро через провал реформ
Київ • УНН
Єврокомісія заявила про втрату Угорщиною права на допомогу ЄС через порушення верховенства закону. Країна не виконала вимоги щодо реформ для подолання корупції та конфлікту інтересів до кінця 2024 року.
Європейська комісія в середу заявила, що Угорщина втратила право на допомогу Європейського Союзу обсягом близько 1 мільярда євро через порушення верховенства закону, пише УНН з посиланням на DW.
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Раніше ЄС тиснув на країну, щоб вона змінила свої закони, щоб подолати конфлікт інтересів і корупцію.
Будапешту сказали, що він повинен провести реформи до кінця 2024 року, інакше термін для них закінчаться.
У 2022 році ЄС почав процедуру "обумовленості" проти Угорщини, намагаючись заблокувати платежі через ймовірні порушення правил державних закупівель. Ідеться про відсутність контролю та прозорості.
Як вказано, виявилося, що Угорщина знехтувала стандартами та фундаментальними цінностями ЄС, і їй було наказано провести достатні реформи. Потім Угорщина погодилася провести реформи, які дозволили розблокувати деякі кошти, але сума в 19 мільярдів євро залишилася замороженою.
У регламенті ЄС щодо умов зазначено, що без скасування призупинення термін для "першого траншу призупинених зобов’язань" в 1 мільярд євро закінчиться наприкінці 2024 року.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан безперервно керує країною ЄС з 2010 року та консолідував владу під час свого перебування на посаді, тоді як деякі з його союзників заробили великі статки, зазначає видання.
У звіті, опублікованому в липні, Європейська комісія дійшла висновку, що Угорщина не відповідає демократичним стандартам ЄС. Найпомітнішими недоліками були корупція, політичне фінансування, конфлікт інтересів і незалежність ЗМІ.
Угорщина також є суб’єктом процедури від вересня 2018 року, згідно з якою країни-члени накладають санкції за "серйозні порушення" верховенства права.
Польський міністр: Угорщина не зможе повернутися до норм ЄС при Орбані18.12.24, 17:46 • 19275 переглядiв