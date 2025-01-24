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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС не планирует санкции против российского СПГ: что известно о новой дорожной карте

ЕС не планирует санкции против российского СПГ: что известно о новой дорожной карте

Киев  •  УНН

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ЕС не включит запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций. Вместо этого будет представлена дорожная карта по постепенному отказу от российских энергоносителей до 2027 года.

Европейский Союз вряд ли предложит постепенное прекращение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций против москвы из-за войны против Украины, согласно данным от источников, знакомых с ситуацией. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Вместо этого ЕС рассчитывает на дорожную карту, которую планируют представить в следующем месяце, чтобы найти способ прекратить импорт российских ископаемых видов топлива, сообщили собеседники, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности переговоров.

Группа из 10 стран ЕС настаивает на усилении мер против России путем введения ограничений на природный газ и СПГ. Однако санкции в ЕС требуют единодушия, достичь которого будет трудно из-за явного сопротивления со стороны Венгрии и зависимости некоторых других стран от газа из Москвы, добавили источники.

Страны ЕС ранее обсуждали, как отказаться от российского СПГ.

Российский СПГ остается одной из последних значительных энергетических зависимостей Европы от этой страны после прекращения москвой поставки через трубопроводы. В прошлом году ЕС импортировал рекордные объемы этого вида топлива из России, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими импортерами.

Европейские политики избегают строгих ограничений на СПГ, чтобы предотвратить ценовые шоки, которые ранее наносили ущерб промышленности региона, и так переживающей сложные времена. Но, начиная с 2026-2027 годов, новые поставки с объектов, строящихся в США и Катаре, ожидаемо помогут снизить цены.

США и ЕС постепенно вводят санкции против отдельных российских проектов СПГ, чтобы сдержать экспансию экспорта Москвы, но эти усилия мало повлияли на сокращение зависимости региона от российских поставок.

Блок из 27 стран имеет целью утвердить свой 16-й пакет санкций против России 24 февраля, а 26 февраля планирует представить дорожную карту постепенного отказа от российских ископаемых видов топлива. Хотя этот план определит меры для прекращения импорта, детальное законодательство, вероятно, будет представлено на более позднем этапе.

Регулирование ЕС обычно требует взвешенного большинства от государств-членов и поддержки большинства Европейского парламента перед принятием.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала прекратить импорт энергоресурсов из Москвы до 2027 года.

Напомним,

Газовые хранилища в ЕС заполнены лишь на 58,5%. Прошлой зимой уровень заполненности газохранилищ в ЕС составлял 74 процента.

Газовые хранилища в ЕС заполнены только на 58%24.01.25, 08:49 • 28120 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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