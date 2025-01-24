Газовые хранилища в ЕС заполнены только на 58%
Киев • УНН
Запасы газа в ЕС упали до 58,5% против 74% в прошлом году.
Запасы газа в ЕС в этой зиме сократились значительно быстрее, чем в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Газовые хранилища заполнены только на 58,5%, приводит AFP данные европейской платформы по газохранилищам (Agsi). Прошлой зимой уровень заполненности газохранилищ в ЕС составлял 74 процента.
В Германии газовые хранилища заполнены на 61%, в Италии - почти на 68%, Франция зафиксировала один из самых низких показателей в ЕС - около 42%. Хуже ситуация только в Хорватии, где уровень заполненности немного ниже.
Текущий уровень заполненности газовых хранилищ в ЕС пока не представляет непосредственной угрозы для газоснабжения, но странам ЕС, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), придется закупать значительно больше газа, чем летом 2023 и 2024 годов, чтобы пополнить запасы на следующий зимний сезон.
Одной из причин сокращения газовых резервов стала "более холодная и безветренная погода", что привело к снижению производства энергии из ветра, пояснил Майк Фулвуд из Оксфордского института энергетических исследований. Кроме того, в начале года истек срок действия договора на транзит через Украину российского газа, который ранее доставлялся через украинские газопроводы в Европу. Это особенно сильно затронуло Австрию, Словакию и Венгрию, которые до сих пор активно закупали российский газ.
Цены на газ в Европе в последнее время выросли. Нидерландский TTF-контракт, который считается эталонным, 22 января составлял 51 евро за мегаватт-час - это самый высокий показатель с октября 2023 года. Утром 23 января цена составляла 50,29 евро за мегаватт-час.
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