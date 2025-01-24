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Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58%

Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58%

Київ • УНН

 • 35774 перегляди

Запаси газу в ЄС впали до 58,5% проти 74% минулого року.

Запаси газу в ЄС нинішньої зими скоротилися значно швидше, ніж торік, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Газові сховища заповнені лише на 58,5%, наводить AFP дані європейської платформи з газосховищ (Agsi). Минулої зими рівень заповненості газосховищ у ЄС становив 74 відсотки.

У Німеччині сховища газу заповнені на 61%, в Італії - майже на 68%, Франція зафіксувала один із найнижчих показників у ЄС - близько 42%. Гірша ситуація лише в Хорватії, де рівень заповненості трохи нижчий.

Поточний рівень заповненості газових сховищ у ЄС поки що не становить безпосередньої загрози для газопостачання, але країнам ЄС, за підрахунками Міжнародного енергетичного агентства (IEA), доведеться закуповувати значно більше газу, ніж влітку 2023 і 2024 років, щоб поповнити запаси на наступний зимовий сезон.

Однією з причин скорочення газових резервів стала "більш холодна і безвітряна погода", що призвело до зниження виробництва енергії з вітру, пояснив Майк Фулвуд з Оксфордського інституту енергетичних досліджень. Окрім того, на початку року закінчився термін дії договору на транзит Україною російського газу, який раніше доставляли через українські газопроводи в Європу. Це особливо сильно зачепило Австрію, Словаччину та Угорщину, які досі активно закуповували російський газ.

Ціни на газ у Європі останнім часом зросли. Нідерландський TTF-контракт, який вважають еталоном, 22 січня становив 51 євро за мегават-годину - це найвищий показник із жовтня 2023 року. Вранці 23 січня ціна становила 50,29 євро за мегават-годину.

Зеленський надіслав меседж європейським країнам: не можна купувати газ у москви і чекати гарантій безпеки від американців21.01.2025, 16:43 • 62248 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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