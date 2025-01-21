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Зеленський надіслав меседж європейським країнам: не можна купувати газ у москви і чекати гарантій безпеки від американців

Зеленський надіслав меседж європейським країнам: не можна купувати газ у москви і чекати гарантій безпеки від американців

Київ • УНН

 • 62248 перегляди

Президент України закликав Європу відмовитись від російського газу та посилити енергетичну незалежність. Він також наголосив на важливості технологічного розвитку ЄС та зміцнення безпеки континенту.

Європа не може продовжувати купувати газ у москви, водночас очікуючи гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців, тому європейським країнам необхідно активізуватися і зробити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність від росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли мова заходить про безпеку Європи – будь то Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим чи – після того, як путін накине відро – якийсь уявний демократ колись у москві. І ми повинні переконатися, що жодна європейська країна не залежить від єдиного постачальника енергії. Наразі все на нашому боці – президент Трамп збирається експортувати більше енергії. Європі необхідно активізуватися і зробити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність. Ви не можете продовжувати купувати газ у москви, водночас очікуючи гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем’єр-міністр Словаччини не прагне отримати доступ до американського газу, але не втрачає надії насолодитися парасолькою безпеки США", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Європі потрібен абсолютно новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і технологічного розвитку.

"Якщо ми втратимо час, Європа втратить це століття. Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту. Алгоритми TikTok уже потужніші, ніж деякі уряди. Уже зараз доля малих країн більше залежить від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Європа вже не лідирує в глобальній технологічній гонці, поступаючись і Америці, і Китаю. Це не якась другорядна проблема – це слабкість, спочатку технологічна та економічна, а потім політична. Європа часто більше зосереджена на регулюванні, ніж на свободі, але коли потрібне розумне регулювання, Брюссель вагається. Ми маємо забезпечити максимальний технологічний розвиток у Європі та разом приймати всі важливі рішення – для всієї Європи", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Європа повинна бути лідером - від виробництва зброї до розвитку технологій.

"Європа має стати найпривабливішим ринком у світі – і це досяжно. І нарешті, Європа повинна мати можливість гарантувати мир і безпеку – для себе та для інших, для тих у світі, хто має значення для Європи. Європа заслуговує бути сильною. А для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України і без справедливого припинення війни росії проти України? Я впевнений, що відповідь - ні. Тільки реальні гарантії безпеки для нас будуть реальними гарантіями безпеки для всіх у Європі. І ми повинні переконатися, що Америка також сприймає нас як важливих", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія, не дивлячись на свій економічний потенціал, який набагато менший європейського, виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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