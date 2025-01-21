Зеленський надіслав меседж європейським країнам: не можна купувати газ у москви і чекати гарантій безпеки від американців

Європа не може продовжувати купувати газ у москви, водночас очікуючи гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців, тому європейським країнам необхідно активізуватися і зробити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність від росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

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"Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли мова заходить про безпеку Європи – будь то Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим чи – після того, як путін накине відро – якийсь уявний демократ колись у москві. І ми повинні переконатися, що жодна європейська країна не залежить від єдиного постачальника енергії. Наразі все на нашому боці – президент Трамп збирається експортувати більше енергії. Європі необхідно активізуватися і зробити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність. Ви не можете продовжувати купувати газ у москви, водночас очікуючи гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем’єр-міністр Словаччини не прагне отримати доступ до американського газу, але не втрачає надії насолодитися парасолькою безпеки США", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Європі потрібен абсолютно новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і технологічного розвитку.

"Якщо ми втратимо час, Європа втратить це століття. Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту. Алгоритми TikTok уже потужніші, ніж деякі уряди. Уже зараз доля малих країн більше залежить від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Європа вже не лідирує в глобальній технологічній гонці, поступаючись і Америці, і Китаю. Це не якась другорядна проблема – це слабкість, спочатку технологічна та економічна, а потім політична. Європа часто більше зосереджена на регулюванні, ніж на свободі, але коли потрібне розумне регулювання, Брюссель вагається. Ми маємо забезпечити максимальний технологічний розвиток у Європі та разом приймати всі важливі рішення – для всієї Європи", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Європа повинна бути лідером - від виробництва зброї до розвитку технологій.

"Європа має стати найпривабливішим ринком у світі – і це досяжно. І нарешті, Європа повинна мати можливість гарантувати мир і безпеку – для себе та для інших, для тих у світі, хто має значення для Європи. Європа заслуговує бути сильною. А для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України і без справедливого припинення війни росії проти України? Я впевнений, що відповідь - ні. Тільки реальні гарантії безпеки для нас будуть реальними гарантіями безпеки для всіх у Європі. І ми повинні переконатися, що Америка також сприймає нас як важливих", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія, не дивлячись на свій економічний потенціал, який набагато менший європейського, виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом.