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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский направил месседж европейским странам: нельзя покупать газ у москвы и ждать гарантий безопасности от американцев

Зеленский направил месседж европейским странам: нельзя покупать газ у москвы и ждать гарантий безопасности от американцев

Киев  •  УНН

 • 11723 просмотра

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Президент Украины призвал Европу отказаться от российского газа и усилить энергетическую независимость. Он также отметил важность технологического развития ЕС и укрепления безопасности континента.

Европа не может продолжать покупать газ у москвы, одновременно ожидая гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев, поэтому европейским странам необходимо активизироваться и сделать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить реальную энергетическую независимость от россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы не можем полагаться на добрую волю нескольких столиц, когда речь заходит о безопасности Европы - будь то Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон, Рим или - после того, как путин накинет ведро - какой-то мнимый демократ когда-то в москве. И мы должны убедиться, что ни одна европейская страна не зависит от единственного поставщика энергии. Сейчас все на нашей стороне - президент Трамп собирается экспортировать больше энергии. Европе необходимо активизироваться и сделать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить реальную энергетическую независимость. Вы не можете продолжать покупать газ у москвы, одновременно ожидая гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно. Например, премьер-министр Словакии не стремится получить доступ к американскому газу, но не теряет надежды насладиться зонтиком безопасности США", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Европе нужен совершенно новый, более смелый подход к технологическим компаниям и технологическому развитию.

"Если мы потеряем время, Европа потеряет это столетие. Сейчас Европа отстает в развитии искусственного интеллекта. Алгоритмы TikTok уже мощнее, чем некоторые правительства. Уже сейчас судьба малых стран больше зависит от владельцев технологических компаний, чем от их законов. Европа уже не лидирует в глобальной технологической гонке, уступая и Америке, и Китаю. Это не какая-то второстепенная проблема - это слабость, сначала технологическая и экономическая, а затем политическая. Европа часто больше сосредоточена на регулировании, чем на свободе, но когда требуется разумное регулирование, Брюссель колеблется. Мы должны обеспечить максимальное технологическое развитие в Европе и вместе принимать все важные решения - для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Европа должна быть лидером - от производства оружия до развития технологий.

"Европа должна стать самым привлекательным рынком в мире - и это достижимо. И наконец, Европа должна иметь возможность гарантировать мир и безопасность - для себя и для других, для тех в мире, кто имеет значение для Европы. Европа заслуживает быть сильной. А для этого Европе нужны ЕС и НАТО. Возможно ли это без Украины и без справедливого прекращения войны россии против Украины? Я уверен, что ответ - нет. Только реальные гарантии безопасности для нас будут реальными гарантиями безопасности для всех в Европе. И мы должны убедиться, что Америка также воспринимает нас как важных", - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, несмотря на свой экономический потенциал, который намного меньше европейского, производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе взятая.

Павел Башинский

Павел Башинский

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