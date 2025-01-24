ЄС не планує санкції проти російського СПГ: що відомо про нову дорожню карту

Європейський Союз навряд чи запропонує поступове припинення імпорту російського скрапленого природного газу (ЗПГ) у рамках нового пакета санкцій проти москви через війну проти України, згідно з даними від джерел, обізнаних із ситуацією. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Замість цього ЄС розраховує на дорожню карту, яку планують представити наступного місяця, щоб знайти спосіб припинити імпорт російських викопних видів палива, повідомили співрозмовники, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність переговорів.

Група з 10 країн ЄС наполягає на посиленні заходів проти росії шляхом введення обмежень на природний газ і ЗПГ. Однак санкції в ЄС вимагають одностайності, досягти якої буде важко через явний спротив з боку Угорщини та залежність деяких інших країн від газу з москви, додали джерела.

Країни ЄС раніше обговорювали, як відмовитися від російського ЗПГ.

Російський ЗПГ залишається однією з останніх значних енергетичних залежностей Європи від цієї країни після припинення москвою постачання через трубопроводи. Минулого року ЄС імпортував рекордні обсяги цього виду палива з росії, причому Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами.

Європейські політики уникають суворіших обмежень на ЗПГ, щоб запобігти ціновим шокам, які раніше завдавали шкоди промисловості регіону, що й так переживає складні часи. Але, починаючи з 2026-2027 років, нові поставки з об’єктів, що будуються у США та Катарі, очікувано допоможуть знизити ціни.

США та ЄС поступово вводять санкції проти окремих російських проєктів ЗПГ, щоб стримати експансію експорту москви, але ці зусилля мало вплинули на скорочення залежності регіону від російських поставок.

Блок із 27 країн має на меті затвердити свій 16-й пакет санкцій проти росії 24 лютого, а 26 лютого планує представити дорожню карту поступового відмовлення від російських викопних видів палива. Хоча цей план визначить заходи для припинення імпорту, детальне законодавство, ймовірно, буде представлене на пізнішому етапі.

Регулювання ЄС зазвичай вимагає зваженої більшості від держав-членів і підтримки більшості Європейського парламенту перед ухваленням.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала припинити імпорт енергоресурсів із москви до 2027 року.

Нагадаємо

Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58,5%. Минулої зими рівень заповненості газосховищ у ЄС становив 74 відсотки.

Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58%