ЄС не планує санкції проти російського СПГ: що відомо про нову дорожню карту

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 5626 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 79770 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123992 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122274 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141527 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171480 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219304 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176144 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151658 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125376 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142879 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142483 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142413 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136706 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119646 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 192069 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190386 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321824 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348967 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283229 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 53643 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 82082 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 80409 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142486 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103552 перегляди
Актуальне
ЄС не планує санкції проти російського СПГ: що відомо про нову дорожню карту

ЄС не планує санкції проти російського СПГ: що відомо про нову дорожню карту

Київ • УНН

 • 32079 перегляди

ЄС не включить заборону імпорту російського СПГ до нового пакету санкцій. Замість цього буде представлена дорожня карта з поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Європейський Союз навряд чи запропонує поступове припинення імпорту російського скрапленого природного газу (ЗПГ) у рамках нового пакета санкцій проти москви через війну проти України, згідно з даними від джерел, обізнаних із ситуацією. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Замість цього ЄС розраховує на дорожню карту, яку планують представити наступного місяця, щоб знайти спосіб припинити імпорт російських викопних видів палива, повідомили співрозмовники, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність переговорів.

Група з 10 країн ЄС наполягає на посиленні заходів проти росії шляхом введення обмежень на природний газ і ЗПГ. Однак санкції в ЄС вимагають одностайності, досягти якої буде важко через явний спротив з боку Угорщини та залежність деяких інших країн від газу з москви, додали джерела.

Країни ЄС раніше обговорювали, як відмовитися від російського ЗПГ.

Російський ЗПГ залишається однією з останніх значних енергетичних залежностей Європи від цієї країни після припинення москвою постачання через трубопроводи. Минулого року ЄС імпортував рекордні обсяги цього виду палива з росії, причому Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами.

Європейські політики уникають суворіших обмежень на ЗПГ, щоб запобігти ціновим шокам, які раніше завдавали шкоди промисловості регіону, що й так переживає складні часи. Але, починаючи з 2026-2027 років, нові поставки з об’єктів, що будуються у США та Катарі, очікувано допоможуть знизити ціни.

США та ЄС поступово вводять санкції проти окремих російських проєктів ЗПГ, щоб стримати експансію експорту москви, але ці зусилля мало вплинули на скорочення залежності регіону від російських поставок.

Блок із 27 країн має на меті затвердити свій 16-й пакет санкцій проти росії 24 лютого, а 26 лютого планує представити дорожню карту поступового відмовлення від російських викопних видів палива. Хоча цей план визначить заходи для припинення імпорту, детальне законодавство, ймовірно, буде представлене на пізнішому етапі.

Регулювання ЄС зазвичай вимагає зваженої більшості від держав-членів і підтримки більшості Європейського парламенту перед ухваленням.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала припинити імпорт енергоресурсів із москви до 2027 року.

Нагадаємо

Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58,5%. Минулої зими рівень заповненості газосховищ у ЄС становив 74 відсотки.

Газові сховища в ЄС заповнені лише на 58%24.01.25, 08:49 • 35762 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
belhiiaБельгія
ispaniiaІспанія
katarКатар
spolucheni-shtatyСполучені Штати
uhorshchynaУгорщина
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами