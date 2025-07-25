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Ермак провел ряд встреч с иностранными партнерами по обмену пленными и антикоррупционным инициативам

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречи с представителями США, Германии, Великобритании, Италии и Франции. Обсуждались вопросы безопасности, реформ, мирного процесса, военного сотрудничества и обмена 1200 военнопленных с каждой стороны.

Ермак провел ряд встреч с иностранными партнерами по обмену пленными и антикоррупционным инициативам

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел ряд встреч и консультаций с иностранными партнерами по актуальным вопросам безопасности, реформ, хода мирного процесса, а также координации двусторонних отношений на разных уровнях, среди прочего в сфере военного сотрудничества. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел ряд встреч и консультаций с иностранными партнерами по актуальным вопросам безопасности, реформ, хода мирного процесса, а также координации двусторонних отношений на разных уровнях, среди прочего в сфере военного сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и Послом Федеративной Республики Германия Мартином Егером.

Также Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, заместителем дипломатического советника Главы Совета министров Италии Пьетро Карини, советником Президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Бертраном Бюшвальтером и помощником по вопросам Украины советника по вопросам национальной безопасности Германии Эленой Зигманн.

Андрей Ермак проинформировал о результатах встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле. Ключевым результатом переговоров стало достижение предварительных договоренностей по обмену по меньшей мере 1200 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, Украина подчеркнула предложение о проведении встречи на уровне лидеров между Украиной и Россией с участием президентов США и Турции до конца августа.

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Руководитель Офиса Главы государства отметил, что Украина продолжает занимать конструктивную позицию по достижению устойчивого и справедливого мира. Собеседники подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать тесный диалог и координировать усилия в процессе переговоров с российской стороной.

Андрей Ермак проинформировал партнеров о работе, которая продолжается над законодательными инициативами, направленными на повышение эффективности и независимости антикоррупционных институций. Отмечалось, что соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение парламента.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Офис Президента Украины
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