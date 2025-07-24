Предоставила информацию только о части похищенных украинских детей: Ермак прокомментировал заявления рф

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 2146 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
08:34 • 15894 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
07:16 • 31666 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 46082 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 78871 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 57047 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 47862 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 72850 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 133022 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 62631 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.4м/с
35%
748мм
Популярные новости
Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров24 июля, 01:40 • 48203 просмотра
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки24 июля, 02:54 • 45551 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 55548 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 41982 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС08:03 • 31718 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 2110 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 41979 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 133009 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 216231 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 272375 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Киевская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 162673 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 282214 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 367599 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 372981 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 362617 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Серия Airbus A320

Предоставила информацию только о части похищенных украинских детей: Ермак прокомментировал заявления рф

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Андрей Ермак сообщил, что россия предоставила фрагментарную информацию относительно менее чем пятой части детей из списка в 339 имен. Относительно более 200 детей, включая воспитанников Херсонского дома ребенка, сведения отсутствуют.

Предоставила информацию только о части похищенных украинских детей: Ермак прокомментировал заявления рф

По результатам переговоров в Стамбуле россия предоставила информацию о менее чем пятой части детей из первоначального списка в 339 имен похищенных украинских детей, по более чем 200 детям, включая воспитанников Херсонского дома ребенка, какие-либо сведения отсутствуют. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Первоначальный список из 339 имен был передан Украиной в Стамбуле как мера по построению доверия. Ответ, полученный от российской стороны на сегодняшний день, является фрагментарным — предоставлена лишь частичная информация по менее чем пятой части детей из первоначального списка. По более чем 200 детям, включая воспитанников Херсонского дома ребенка – какая-либо реакция отсутствует. Утверждение о "полной отработке списка", мягко говоря, не соответствует действительности

- написал Ермак в комментарии относительно публичных заявлений представителя делегации рф по поводу похищенных украинских детей.

Ермак отметил, что с такими комментариями он вынужден выйти, поскольку после завершения раунда переговоров в Стамбуле представитель российской делегации озвучил для медиа ряд утверждений относительно ранее переданного Украиной первоначального списка похищенных детей. По словам Ермака, сейчас украинская сторона "сознательно дает сдержанные публичные комментарии, стремясь сохранить пространство для предметного диалога и избежать политизации чувствительного трека. В то же время, учитывая искаженный и манипулятивный характер отдельных заявлений, считаем необходимым предоставить разъяснения".

Отдельно было упомянуто о якобы уже возвращенной части детей. На самом деле речь идет о лишь 6 детях, 5 из которых из одной семьи, которые были возвращены на прошлой неделе. Это стало возможным благодаря длительному гуманитарному процессу при посредничестве Государства Катар, который длился более года. Этот кейс демонстрирует прежде всего результаты посредничества Катара

- подчеркнул Ермак.

⁠Что касается лиц, о которых российская сторона заявила как о достигших совершеннолетия — речь идет, в частности, о воспитанниках Олешковского интерната с инвалидностью, среди которых были и дети, и лица, достигшие совершеннолетия. "Их насильственное перемещение является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Достижение 18-летнего возраста не отменяет факт совершения военного преступления и не лишает этих лиц права на возвращение домой", - подчеркнул глава Офиса президента.

Также было публично заявлено, что часть детей из первоначального списка якобы находится в Европе. В то же время все, что сообщила Украине российская сторона со ссылкой на собственные правоохранительные органы, — это то, что двое детей якобы покинули территорию рф. При этом не указаны ни страны пересечения границы, ни другие детали. В случае, если двое украинских детей действительно покинули территорию рф, Украина ожидает от россии полной информации об обстоятельствах их выезда

- добавил он.

Ермак отметил, что Украина остается открытой к дальнейшему взаимодействию в этом гуманитарном треке и ожидает полного и содержательного ответа по каждому ребенку из переданного ранее первоначального списка похищенных детей.

Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров23.07.25, 22:49 • 47876 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Андрій Єрмак
Стамбул
Катар
Украина
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9