Предоставила информацию только о части похищенных украинских детей: Ермак прокомментировал заявления рф

По результатам переговоров в Стамбуле россия предоставила информацию о менее чем пятой части детей из первоначального списка в 339 имен похищенных украинских детей, по более чем 200 детям, включая воспитанников Херсонского дома ребенка, какие-либо сведения отсутствуют. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Первоначальный список из 339 имен был передан Украиной в Стамбуле как мера по построению доверия. Ответ, полученный от российской стороны на сегодняшний день, является фрагментарным — предоставлена лишь частичная информация по менее чем пятой части детей из первоначального списка. По более чем 200 детям, включая воспитанников Херсонского дома ребенка – какая-либо реакция отсутствует. Утверждение о "полной отработке списка", мягко говоря, не соответствует действительности - написал Ермак в комментарии относительно публичных заявлений представителя делегации рф по поводу похищенных украинских детей.

Ермак отметил, что с такими комментариями он вынужден выйти, поскольку после завершения раунда переговоров в Стамбуле представитель российской делегации озвучил для медиа ряд утверждений относительно ранее переданного Украиной первоначального списка похищенных детей. По словам Ермака, сейчас украинская сторона "сознательно дает сдержанные публичные комментарии, стремясь сохранить пространство для предметного диалога и избежать политизации чувствительного трека. В то же время, учитывая искаженный и манипулятивный характер отдельных заявлений, считаем необходимым предоставить разъяснения".

Отдельно было упомянуто о якобы уже возвращенной части детей. На самом деле речь идет о лишь 6 детях, 5 из которых из одной семьи, которые были возвращены на прошлой неделе. Это стало возможным благодаря длительному гуманитарному процессу при посредничестве Государства Катар, который длился более года. Этот кейс демонстрирует прежде всего результаты посредничества Катара - подчеркнул Ермак.

⁠Что касается лиц, о которых российская сторона заявила как о достигших совершеннолетия — речь идет, в частности, о воспитанниках Олешковского интерната с инвалидностью, среди которых были и дети, и лица, достигшие совершеннолетия. "Их насильственное перемещение является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Достижение 18-летнего возраста не отменяет факт совершения военного преступления и не лишает этих лиц права на возвращение домой", - подчеркнул глава Офиса президента.

Также было публично заявлено, что часть детей из первоначального списка якобы находится в Европе. В то же время все, что сообщила Украине российская сторона со ссылкой на собственные правоохранительные органы, — это то, что двое детей якобы покинули территорию рф. При этом не указаны ни страны пересечения границы, ни другие детали. В случае, если двое украинских детей действительно покинули территорию рф, Украина ожидает от россии полной информации об обстоятельствах их выезда - добавил он.

Ермак отметил, что Украина остается открытой к дальнейшему взаимодействию в этом гуманитарном треке и ожидает полного и содержательного ответа по каждому ребенку из переданного ранее первоначального списка похищенных детей.

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