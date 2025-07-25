Єрмак провів низку зустрічей з іноземними партнерами щодо обміну полонених та антикорупційних ініціатив

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку зустрічей і консультацій з іноземними партнерами щодо актуальних питань безпеки, реформ, перебігу мирного процесу, а також координації двосторонніх відносин на різних рівнях, серед іншого у сфері військової співпраці. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку зустрічей і консультацій з іноземними партнерами щодо актуальних питань безпеки, реформ, перебігу мирного процесу, а також координації двосторонніх відносин на різних рівнях, серед іншого у сфері військової співпраці.

Зокрема, відбулися зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс і Послом Федеративної Республіки Німеччина Мартіном Єгером.

Також Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, заступником дипломатичного радника Голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні, радником Президента Франції з питань континентальної Європи та Туреччини Бертраном Бюшвальтером і помічником з питань України радника з питань національної безпеки Німеччини Еленою Зігманн.

Андрій Єрмак поінформував про результати зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ключовим результатом переговорів стало досягнення попередніх домовленостей щодо обміну щонайменше 1200 військовополонених з кожного боку. Крім того, Україна наголосила на пропозиції щодо проведення зустрічі на рівні лідерів між Україною та росією за участю президентів США й Туреччини до кінця серпня.

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Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Україна продовжує займати конструктивну позицію щодо досягнення сталого та справедливого миру. Співрозмовники підтвердили готовність і надалі підтримувати тісний діалог і координувати зусилля в процесі переговорів із російською стороною.

Андрій Єрмак поінформував партнерів про роботу, що триває над законодавчими ініціативами, спрямованими на підвищення ефективності та незалежності антикорупційних інституцій. Зазначалося, що відповідні пропозиції вже внесено на розгляд парламенту.

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