Ермак и Расмуссен обсудили подготовку к "Рамштайн" и членство Украины в НАТО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО (2009-2014) Андерсом Фогом Расмуссеном, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Собеседники скоординировали позиции накануне визита Андерса Фога Расмуссена в Вашингтон и 25-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября на уровне лидеров.

Также, как сопредседатели Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, глава Офиса Президента и бывший Генсек НАТО согласовали дальнейший план ее работы.

Кроме того, во время разговора обсудили результаты реализации рекомендаций, предоставленных в отчете "Евроатлантическое будущее Украины: путь к миру и безопасности", который опубликовали в мае этого года. В документе, в частности, содержатся аргументы и конкретные предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе.

"Ключевыми приоритетами Украины остаются четкий и понятный подход к приглашению в НАТО с определенными временными рамками и условиями вступления, а также снятие всех оговорок относительно типов обычных вооружений, в частности использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ", - сказал Ермак.

Ермак и Салливан обсудили подготовку к "Рамштайн" и визит Зеленского в США