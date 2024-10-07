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Ермак и Расмуссен обсудили подготовку к "Рамштайн" и членство Украины в НАТО

Ермак и Расмуссен обсудили подготовку к "Рамштайн" и членство Украины в НАТО

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 15:58  •  7652 просмотра

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Руководитель ОПУ Андрей Ермак провел телефонный разговор с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Они обсудили подготовку к заседанию "Рамштайн" и вопросы евроатлантической интеграции Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО (2009-2014) Андерсом Фогом Расмуссеном, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Собеседники скоординировали позиции накануне визита Андерса Фога Расмуссена в Вашингтон и 25-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября на уровне лидеров.

Также, как сопредседатели Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, глава Офиса Президента и бывший Генсек НАТО согласовали дальнейший план ее работы.

Кроме того, во время разговора обсудили результаты реализации рекомендаций, предоставленных в отчете "Евроатлантическое будущее Украины: путь к миру и безопасности", который опубликовали в мае этого года. В документе, в частности, содержатся аргументы и конкретные предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе.

"Ключевыми приоритетами Украины остаются четкий и понятный подход к приглашению в НАТО с определенными временными рамками и условиями вступления, а также снятие всех оговорок относительно типов обычных вооружений, в частности использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ", - сказал Ермак.

Ермак и Салливан обсудили подготовку к "Рамштайн" и визит Зеленского в США4 октября 2024, 13:48 • 13690 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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