Ермак и Салливан обсудили подготовку к "Рамштайн" и визит Зеленского в США
Киев • УНН
Руководитель ОП Украины Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Салливаном. Обсудили подготовку к встрече «Рамштайн», визит Зеленского в США и увеличение помощи по безопасности Украине.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили, в частности подготовку к встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится 12 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Детали
Как сообщается, Ермак и Салливан обсудили визит Президента Украины в США, в частности презентацию Плана победы, а также решение Джо Байдена об увеличении помощи Украине в сфере безопасности. Ермак поблагодарил за содержательную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне.
Отдельное внимание уделили подготовке к встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится 12 октября. Руководитель Офиса Президента подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.
Это будет особый "Рамштайн": Зеленский рассказал, какие детали и аргументы получат партнеры30 сентября 2024, 17:07 • 18036 просмотров