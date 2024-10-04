Ермак и Салливан обсудили подготовку к "Рамштайн" и визит Зеленского в США

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили, в частности подготовку к встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится 12 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщается, Ермак и Салливан обсудили визит Президента Украины в США, в частности презентацию Плана победы, а также решение Джо Байдена об увеличении помощи Украине в сфере безопасности. Ермак поблагодарил за содержательную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне.

Отдельное внимание уделили подготовке к встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится 12 октября. Руководитель Офиса Президента подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

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