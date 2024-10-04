Єрмак і Салліван обговорили підготовку до "Рамштайн" та візит Зеленського до США
Київ • УНН
Керівник ОП України Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Салліваном. Обговорили підготовку до зустрічі "Рамштайн", візит Зеленського до США та збільшення безпекової допомоги Україні.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони, обговорили, зокрема підготовку до зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.
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Як повідомляється, Єрмак і Салліван обговорили візит Президента України до США, зокрема презентацію Плану перемоги, а також рішення Джо Байдена про збільшення безпекової допомоги Україні. Єрмак подякував за змістовну зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні.
Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня. Керівник Офісу Президента наголосив на важливості підтримки України з боку Сполучених Штатів.
Це буде особливий “Рамштайн”: Зеленський розповів, які деталі та аргументи отримають партнери30.09.24, 20:07 • 18822 перегляди