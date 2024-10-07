Єрмак і Расмуссен обговорили підготовку до "Рамштайну" та членство України в НАТО
Київ • УНН
Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів телефонну розмову з екс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони обговорили підготовку до засідання "Рамштайн" та питання євроатлантичної інтеграції України.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО (2009–2014) Андерсом Фогом Расмуссеном, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Співрозмовники скоординували позиції напередодні візиту Андерса Фога Расмуссена до Вашингтона та 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня на рівні лідерів.
Також, як співголови Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, очільник Офісу Президента і колишній Генсек НАТО узгодили подальший план її роботи.
Крім того, під час розмови обговорили результати реалізації рекомендацій, наданих у звіті "Євроатлантичне майбутнє України: шлях до миру та безпеки", який опублікували у травні цього року. У документі, зокрема, містяться аргументи та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі.
"Ключовими пріоритетами України залишаються чіткий і зрозумілий підхід до запрошення в НАТО з визначеними часовими межами та умовами вступу, а також зняття всіх застережень щодо типів звичайних озброєнь, зокрема використання далекобійної зброї для ударів вглиб території рф", – сказав Єрмак.
Єрмак і Салліван обговорили підготовку до "Рамштайн" та візит Зеленського до США04.10.24, 16:48 • 14575 переглядiв