Єрмак і Расмуссен обговорили підготовку до "Рамштайну" та членство України в НАТО

ukenru
10:16 • 33688 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 71202 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 131004 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 174635 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 252038 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 163741 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141005 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128070 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 192437 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77378 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 117542 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 53834 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 87623 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 63821 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 49993 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 117542 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 252014 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 192429 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 223227 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 553840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2044 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 11908 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 17667 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 23805 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35103 перегляди
Актуальне
Єрмак і Расмуссен обговорили підготовку до "Рамштайну" та членство України в НАТО

Єрмак і Расмуссен обговорили підготовку до "Рамштайну" та членство України в НАТО

Київ • УНН

 • 24580 перегляди

Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів телефонну розмову з екс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони обговорили підготовку до засідання "Рамштайн" та питання євроатлантичної інтеграції України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО (2009–2014) Андерсом Фогом Расмуссеном, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні візиту Андерса Фога Расмуссена до Вашингтона та 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня на рівні лідерів.

Також, як співголови Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, очільник Офісу Президента і колишній Генсек НАТО узгодили подальший план її роботи.

Крім того, під час розмови обговорили результати реалізації рекомендацій, наданих у звіті "Євроатлантичне майбутнє України: шлях до миру та безпеки", який опублікували у травні цього року. У документі, зокрема, містяться аргументи та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі.

"Ключовими пріоритетами України залишаються чіткий і зрозумілий підхід до запрошення в НАТО з визначеними часовими межами та умовами вступу, а також зняття всіх застережень щодо типів звичайних озброєнь, зокрема використання далекобійної зброї для ударів вглиб території рф", – сказав Єрмак.

Єрмак і Салліван обговорили підготовку до "Рамштайн" та візит Зеленського до США04.10.24, 16:48 • 14575 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
natoNATO
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
andrii-yermakАндрій Єрмак
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17