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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен

єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 08:29  •  10933 просмотра

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163 защитника из Одесской области воспользовались государственной программой доступного ипотечного кредитования "єОселя", при этом областная администрация компенсировала более 1 млн гривен.

В Одесской области внедряется государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины "єОселя". Она стартовала в августе 2022 года, и на сегодняшний день ею воспользовались 163 защитника из региона. Облгосадминистрация компенсировала 3% годовых по программе на сумму более 1 млн грн. Об этом в эфире 7 канала рассказал директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной администрации Алексей Дмитренко, передает УНН.

"По инициативе Олега Кипера с октября 2023 года стартовала программа компенсации 3% годовых по ипотечным кредитам, полученным в рамках государственной программы єОселя. С октября мы запустили эту программу - в ноябре уже были первые выплаты по ней.

Программа разработана для военнослужащих ВСУ, СБУ, главного управления разведки, Госпогранслужбы, работников ДСНС а также для правоохранителей, которые получили уже кредиты в рамках программы єОселя под 3% годовых. Мы эти 3% компенсируем ежемесячно за счет средств местного бюджета.

В целом у нас уже 163 участника и более 1 млн грн по компенсации 3% годовых мы уже проплатили", - рассказал он.

Дмитренко добавил, что по программе еОселя можно получить кредит в Ощадбанке, Приватбанке, Укрсиббанке, Укргазбанке. Сейчас идут переговоры с Sense Bank.

"Программа не предусматривает условий покупки квартиры из "колтлована". В рамках еОселя покупается либо квартира, либо имущественные права на квартиру, либо покупается квартира в уже аккредитованном жилом комплексе.

По информации Укрфинжитла, сейчас у нас аккредитовано по всей Украине только 25 застройщиков в 64 домах, это первичка. В Одессе, к сожалению, еще нет, но по информации от коллег из банков такая работа ведется и в ближайшие полгода мы увидим результат. И возможностей по программе єОселя будет значительно больше", - информирует он.

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