Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

В 2024 году Одесская облгосадминистрация намерена превратить Центры предоставления административных услуг в современные Дія.Центры. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Устаревшая кабинетная система должна остаться в прошлом. Будущее - за open-space. Также имеем целью расширение сети удаленных рабочих мест и обеспечение мобильности - пишет он.

По мнению Кипера, каждый ЦПАУ должен быть оборудован специальными мобильными решениями, такими как мобильные чемоданы, для обеспечения доступа к услугам в любой точке региона.

"Перечень услуг должен постоянно увеличиваться. Все ЦПАУ должны быть прозрачными и инклюзивными", - добавляет он.

Инициатива была обсуждена с коллегами из соседних областей на полях Межрегионального форума ЦПАУ "Синергия Юга", который состоялся в Одессе.

"Более 200 участников Форума воспользовались предоставленной платформой, чтобы обсудить проблемные вопросы функционирования центров предоставления административных услуг, поделиться собственным опытом и лучшими практиками.

Спасибо нашим партнерам, в частности Директору Швейцарского бюро сотрудничества Посольство Швейцарии в Украине Андреасу Хуберу, президенту Фонда Восточная Европа Виктору Ляху, координатору по цифровизации регионов Программы EGAP Сергею Гунько за участие в Форуме и укрепление многолетнего партнерства и Министерству цифровой трансформации Украины", - резюмировал Кипер