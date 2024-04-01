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Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры
В 2024 году Одесская областная государственная администрация планирует трансформировать Центры предоставления административных услуг в современные "Дія. Центры" с открытым планированием, расширенными удаленными рабочими местами, мобильными решениями и постоянным расширением перечня прозрачных и инклюзивных услуг.
Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры
За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев
Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, в частности трех живых защитников, и семьи погибших Героев на церемонии в Мариинском дворце в Киеве, чествуя их мужество и жертвенность за независимость Украины.
Партизаны получили документацию по новому прибору наблюдения кораблей рф - АТЕШ
Украинские партизаны получили секретную техническую документацию на компоненты российских ракетных кораблей, в том числе данные об обновленном прицельном устройстве, которое используется для наблюдения и наведения на цель во время морских операций.
Силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59 над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую управляемую ракету Х-59 над Криворожским районом Днепропетровской области.
Потеряла сознание и упала в огонь: на Харьковщине во время сжигания сухой травы погибла женщина
60-летняя женщина погибла во время сжигания сухой травы на открытой территории вблизи села Крысиное Харьковской области.
8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду 8 апреля, а его полная фаза продлится 4 минуты 27 секунд.
Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе
Могила на кладбище Вествуд-Виллидж, рядом с местами упокоения Мэрилин Монро и Хью Хефнера, была продана на аукционе за 195 000 долларов технологическому инвестору.
Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты
По информации ОГП, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт по факту гибели Геннадия Частякова, который был помощником экс-главнокомандующего.
россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев
рф планирует сократить экспорт дизельного топлива морским транспортом в апреле до самого низкого уровня за 5 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и сезонного технического обслуживания, что уменьшает переработку сырой нефти.