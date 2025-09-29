Едины в том, что гарантии безопасности должны быть юридически обязывающими: Сибига о встречах в формате «Веймар + Украина»

$41.480.01
48.410.31
ukenru
10:00 • 2470 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 13262 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 5030 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 24510 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 47197 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69340 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50157 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44184 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66578 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72800 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярные новости
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО29 сентября, 02:43 • 15959 просмотра
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 5980 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира06:18 • 7998 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 15680 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 5722 просмотра
публикации
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 4454 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 5884 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 69941 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 162892 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 82823 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Александр Сырский
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Польша
Молдова
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 1700 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 15743 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 25141 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 34978 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 98126 просмотра
Актуальное
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс

Едины в том, что гарантии безопасности должны быть юридически обязывающими: Сибига о встречах в формате «Веймар + Украина»

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с коллегами из Германии, Польши и Франции новые пакеты военной помощи Украине. Они едины в том, что гарантии безопасности должны быть эффективными и юридически обязывающими.

Едины в том, что гарантии безопасности должны быть юридически обязывающими: Сибига о встречах в формате «Веймар + Украина»

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции новые пакеты военной помощи Украине. Сибига заявил, что они едины в том, что гарантии безопасности должны быть эффективными и юридически обязывающими. Об этом он сказал во время брифинга в Польше, передает УНН.

Подробности

Сибига заявил, что он во время министерской встречи в формате "Веймар + Украина" в Варшаве вместе с коллегами из Польши Радославом Сикорским, Франции Жаном-Ноэлем Барро и Германии Йоганном Вадефулем обсудили усиление украинской армии.

Новые пакеты военной помощи Украине и усиление украинской армии были в центре наших сегодняшних дискуссий. Мы едины в том, что гарантии безопасности для Украины должны быть эффективными и юридически обязывающими. В центре этих гарантий безопасности размещение войск в Украине под лидерством Европы и при поддержке США. Безусловно, ключевой элемент – это сильная украинская армия

- сказал Сибига.

Он подчеркнул, что отдельным элементом гарантий безопасности должен стать мощный пакет сдерживания.

"Я проинформировал партнеров о последних украинских контактах с президентом Трампом и его командой. Встреча президентов в Нью-Йорке была знаковой. В центре внимания разговора Зеленского и Трампа был устойчивый мир и пути его достижения. В этом ключе были обсуждены гарантии безопасности для Украины и снятие любых табу на поставку и использование американского оружия", - рассказал Сибига.

Министр подчеркнул, что каждый раз, когда путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или даже большее количество ракет и дронов полетит в ответ по россии.

Это уже частично происходит. Важно, чтобы Украина достигла паритета в способности защищаться от российского террора

- отметил глава МИД.

Сибига также заявил, что россия провоцирует и выжидает, отслеживая реакцию партнеров.

"Мы с союзниками едины в видении наших совместных действий. У нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы заставить россию остановиться и сесть за стол переговоров – это давление на агрессора. россия должна почувствовать дефицит ресурсов, технологий, санкции должны быть усилены. Санкции должны быть трансатлантическими и тогда они действительно станут разрушительными. путин должен почувствовать, что продолжение войны угрожает ему лично и его режиму", - сказал Сибига.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны – Зеленский23.09.25, 23:47 • 3345 просмотров

Дополнение

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Радослав Сикорский
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Нью-Йорк
Франция
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша