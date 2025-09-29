Едины в том, что гарантии безопасности должны быть юридически обязывающими: Сибига о встречах в формате «Веймар + Украина»

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции новые пакеты военной помощи Украине. Сибига заявил, что они едины в том, что гарантии безопасности должны быть эффективными и юридически обязывающими. Об этом он сказал во время брифинга в Польше, передает УНН.

Подробности

Сибига заявил, что он во время министерской встречи в формате "Веймар + Украина" в Варшаве вместе с коллегами из Польши Радославом Сикорским, Франции Жаном-Ноэлем Барро и Германии Йоганном Вадефулем обсудили усиление украинской армии.

Новые пакеты военной помощи Украине и усиление украинской армии были в центре наших сегодняшних дискуссий. Мы едины в том, что гарантии безопасности для Украины должны быть эффективными и юридически обязывающими. В центре этих гарантий безопасности размещение войск в Украине под лидерством Европы и при поддержке США. Безусловно, ключевой элемент – это сильная украинская армия - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что отдельным элементом гарантий безопасности должен стать мощный пакет сдерживания.

"Я проинформировал партнеров о последних украинских контактах с президентом Трампом и его командой. Встреча президентов в Нью-Йорке была знаковой. В центре внимания разговора Зеленского и Трампа был устойчивый мир и пути его достижения. В этом ключе были обсуждены гарантии безопасности для Украины и снятие любых табу на поставку и использование американского оружия", - рассказал Сибига.

Министр подчеркнул, что каждый раз, когда путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или даже большее количество ракет и дронов полетит в ответ по россии.

Это уже частично происходит. Важно, чтобы Украина достигла паритета в способности защищаться от российского террора - отметил глава МИД.

Сибига также заявил, что россия провоцирует и выжидает, отслеживая реакцию партнеров.

"Мы с союзниками едины в видении наших совместных действий. У нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы заставить россию остановиться и сесть за стол переговоров – это давление на агрессора. россия должна почувствовать дефицит ресурсов, технологий, санкции должны быть усилены. Санкции должны быть трансатлантическими и тогда они действительно станут разрушительными. путин должен почувствовать, что продолжение войны угрожает ему лично и его режиму", - сказал Сибига.

Дополнение

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова.