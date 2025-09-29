Єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути юридично зобов'язуючими: Сибіга про зустрічі у форматі “Веймар + Україна”

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції Нові пакети військової допомоги Україні. Сибіга заявив, що вони єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути ефективними та юридично зобов'язуючими. Про це він сказав під час брифінгу у Польщі, передає УНН.

Сибіга заявив, що він під час міністерської зустрічі у форматі "Веймар + Україна" у Варшаві разом із колегами з Польщі Радославом Сікорський, Франції Жаном-Ноелем Барро та Німеччини Йоганном Вадефулем обговорили посилення української армії.

Нові пакети військової допомоги Україні та посилення української армії були у центрі наших сьогоднішніх дискусій. Ми єдині в тому, що гарантії безпеки для України мають бути ефективними та юридично зобов'язуючими. У центрі цих гарантій безпеки розміщення військ в Україні за лідерством Європи та підтримки США. Безумовно ключовий елемент – це сильна українська армія - сказав Сибіга.

Він наголосив, що окремим елементом гарантій безпеки має стати потужний пакет стримування.

"Я проінформував партнерів про останні українські контакти з президентом Трампом та його командою. Зустріч президентів у Нью-Йорку була знаковою. У центрі уваги розмови Зеленського та Трампа був сталий мир та шляхи його досягнення. У цьому ключі були обговорені гарантії безпеки для України та заняття будь-яких табу на постачання та використання американської зброї", - розповів Сибіга.

Міністр підкреслив, що щоразу, коли путін думатиме над тим, щоб запустити ще кілька сотень дронів і ракет по Україні, він має розуміти, що така ж або навіть більша кількість ракет і дронів полетить у відповідь по росії.

Це вже частково відбувається. Важливо, щоб Україна досягла паритету в спроможності захищатися від російського терору - зауважив глава МЗС.

Сибіга також заявив, що росія провокує та вичікує, відслідковуючи реакцію партнерів.

"Ми з союзниками єдині у баченні наших спільних дій. Ми маємо всі необхідні ресурси для того, щоб змусити росію зупинитися та сісти за стіл переговорів – це тиск на агресора. росія має відчути дефіцит ресурсів, технологій, санкції мають бути посилені. Санкції мають бути трансатлантичними й тоді вони справді стануть руйнівними. путін має відчути, що продовження війни загрожує йому особисто та його режиму", - сказав Сибіга.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже готова.