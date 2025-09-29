Єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути юридично зобов'язуючими: Сибіга про зустрічі у форматі “Веймар + Україна”

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:33 • 60 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 2588 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13355 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5154 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24580 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47233 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69359 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50182 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44188 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66588 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярнi новини
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО29 вересня, 02:43 • 15959 перегляди
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 5980 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира06:18 • 7998 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15680 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 5722 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 64 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 4594 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 6114 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 69993 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162938 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Польща
Молдова
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 1752 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15824 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 25166 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 34999 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 98150 перегляди
Актуальне
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Fox News

Єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути юридично зобов'язуючими: Сибіга про зустрічі у форматі “Веймар + Україна”

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з колегами з Німеччини, Польщі та Франції нові пакети військової допомоги Україні. Вони єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути ефективними та юридично зобов'язуючими.

Єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути юридично зобов'язуючими: Сибіга про зустрічі у форматі “Веймар + Україна”

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції Нові пакети військової допомоги Україні. Сибіга заявив, що вони  єдині в тому, що гарантії безпеки мають бути ефективними та юридично зобов'язуючими. Про це він сказав під час брифінгу у Польщі, передає УНН.

Деталі

Сибіга заявив, що він під час міністерської зустрічі у форматі "Веймар + Україна" у Варшаві разом із колегами з Польщі Радославом Сікорський, Франції Жаном-Ноелем Барро та Німеччини Йоганном Вадефулем обговорили посилення української армії.

Нові пакети військової допомоги Україні та посилення української армії були у центрі наших сьогоднішніх дискусій. Ми єдині в тому, що гарантії безпеки для України мають бути ефективними та юридично зобов'язуючими. У центрі цих гарантій безпеки розміщення військ в Україні за лідерством Європи та підтримки США. Безумовно ключовий елемент – це сильна українська армія

- сказав Сибіга.

Він наголосив, що  окремим елементом гарантій безпеки має стати потужний пакет стримування.

"Я проінформував партнерів про останні українські контакти з президентом Трампом та його командою. Зустріч президентів у Нью-Йорку була знаковою. У центрі уваги розмови Зеленського та Трампа був сталий мир та шляхи його досягнення. У цьому ключі були обговорені гарантії безпеки для України та заняття будь-яких табу на постачання та використання американської зброї", - розповів Сибіга.

Міністр підкреслив, що щоразу, коли путін думатиме над тим, щоб запустити ще кілька сотень дронів і ракет по Україні, він має розуміти, що така ж або навіть більша кількість ракет і дронів полетить у відповідь по росії.

Це вже частково відбувається. Важливо, щоб Україна досягла паритету в спроможності захищатися від російського терору

- зауважив глава МЗС.

Сибіга також заявив, що  росія провокує та вичікує, відслідковуючи реакцію партнерів.

 "Ми з союзниками єдині у баченні наших спільних дій. Ми маємо всі необхідні ресурси для того, щоб змусити росію зупинитися та сісти за стіл переговорів – це тиск на агресора. росія має відчути дефіцит ресурсів, технологій, санкції мають бути посилені. Санкції мають бути трансатлантичними й тоді вони справді стануть руйнівними. путін має відчути, що продовження війни загрожує йому особисто та його режиму", - сказав Сибіга.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський23.09.25, 23:47 • 3345 переглядiв

 Доповнення

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже готова.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Радослав Сікорський
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Нью-Йорк
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща