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Япония отправит зонд к спутнику Марса, чтобы исследовать происхождение Солнечной системы

Киев • УНН

 • 1714 просмотра

Япония планирует запустить зонд Martian Moons eXploration для исследования спутников Марса, в частности Фобоса. Миссия должна собрать образцы и доставить их на Землю в 2031 году.

Япония отправит зонд к спутнику Марса, чтобы исследовать происхождение Солнечной системы

Япония в ближайшие месяцы планирует запустить космический зонд Martian Moons eXploration для исследования спутников Марса, в частности Фобоса. Об этом сообщает JAXA, пишет УНН.

Подробности

Запуск состоится из космического центра Танэгасима. Зонд проведёт возле Марса около трёх лет и должен совершить посадку на Фобос, чтобы собрать не менее 10 граммов материала с его поверхности.

Во время миссии аппарат также будет исследовать Деймос — второй спутник Марса. После завершения работы капсула вернёт собранные образцы на Землю, ориентировочно в 2031 году, приземлившись в Австралии.

Япония хочет выяснить происхождение спутников Марса

На поверхности Фобоса также будет работать французский марсоход Idefix. Японская миссия должна помочь выяснить, как сформировались Марс и его спутники, а также предоставить больше информации о процессах, повлиявших на формирование Солнечной системы.

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Проект имеет также практическое значение для будущих полётов к Марсу. В JAXA рассчитывают, что полученные данные помогут подготовить технологии и знания для будущих пилотируемых миссий к Красной планете.

Япония также стремится опередить Китай, который разрабатывает собственную миссию для исследования спутников Марса.

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Степан Гафтко

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