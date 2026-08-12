Япония успешно запустила ракету H3 со спутником
Киев • УНН
Японское агентство JAXA успешно запустило ракету H3, выведя на орбиту спутник Michibiki № 7. Это второй успешный запуск после неудачи в декабре, который приближает Японию к созданию полноценной спутниковой системы.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник успешно запустило ракету H3 и вывело спутник позиционирования на орбиту, что стало вторым успешным запуском флагманской ракеты Японии после неудачи в декабре прошлого года, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
Ракета H3 № 9 стартовала с космического центра Танегасима на Танегасиме, небольшом острове на юго-западе Японии, рано утром во вторник, неся спутник позиционирования Michibiki № 7, являющийся частью национальной квазизенитной спутниковой системы, используемой для предоставления информации о местоположении смартфонам и навигационным системам транспортных средств.
Запуск, первоначально запланированный на прошлую пятницу, был перенесен на понедельник из-за прошедшего тайфуна, а затем отложен еще на один день из-за неблагоприятных погодных условий в районе места запуска.
В декабре прошлого года агентство запустило Michibiki № 5 на ракете H3, но не смогло вывести спутник на орбиту, что задержало следующий запуск спутника позиционирования № 7, запланированный на февраль.
Пять спутников Michibiki в настоящее время предоставляют услуги позиционирования. Правительство стремится иметь на орбите семь таких спутников, чтобы обеспечить полный спектр услуг, не полагаясь на какие-либо другие страны.
H3 стала флагманской ракетой Японии после высоконадежных ракет H2A, которые служили основными ракетами-носителями страны более двух десятилетий.
Но пока послужной список H3 неоднозначен. После неудачи ракеты H3 № 8 в декабре JAXA попыталось устранить проблему и успешно запустило еще одну ракету H3 в июне, выведя на орбиту несколько миниатюрных спутников.
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