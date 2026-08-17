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Японія відправить зонд до супутника Марса, щоб дослідити походження Сонячної системи

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Японія планує запустити зонд Martian Moons eXploration для дослідження супутників Марса, зокрема Фобоса. Місія має зібрати зразки та повернути їх на Землю у 2031 році.

Японія відправить зонд до супутника Марса, щоб дослідити походження Сонячної системи

Японія найближчими місяцями планує запустити космічний зонд Martian Moons eXploration для дослідження супутників Марса, зокрема Фобоса. Про це повідомляє JAXA, пише УНН.

Деталі

Запуск відбудеться з космічного центру Танегасіма. Зонд проведе біля Марса близько трьох років і має здійснити посадку на Фобос, щоб зібрати щонайменше 10 грамів матеріалу з його поверхні.

Під час місії апарат також досліджуватиме Деймос - другий супутник Марса. Після завершення роботи капсула зібрані зразки поверне на Землю, орієнтовно у 2031 році, приземлившись в Австралії.

Японія хоче з'ясувати походження супутників Марса

На поверхні Фобоса також працюватиме французький марсохід Idefix. Японська місія має допомогти з'ясувати, як сформувалися Марс та його супутники, а також дати більше інформації про процеси, які вплинули на формування Сонячної системи.

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Проєкт має і практичне значення для майбутніх польотів до Марса. У JAXA розраховують, що отримані дані допоможуть підготувати технології та знання для майбутніх пілотованих місій до Червоної планети.

Японія також прагне випередити Китай, який розробляє власну місію для дослідження супутників Марса.

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Степан Гафтко

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