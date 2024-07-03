Киев • УНН
Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подчеркивает необходимость усиления интеграции украинских беженцев в ЕС и других странах, обеспечения достойных условий и инвестирования в систему интеграции.
Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти считает, что интеграция украинцев в странах ЕС и за ее пределами должна усилиться. Об этом он сказал в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.
Я подчеркиваю о предоставлении украинским беженцам защиты, в соответствии с Директивой о временной защите. Сейчас у меня есть беспокойство, мы видим, что сейчас теплота приема украинцев не является такой сильной, а мы должны предоставлять достойные условия для всех украинцев в странах ЕС и других
По его словам, также необходимо инвестировать в интеграционную систему, для людей, которые потом могут поехать домой и тех, кто может остаться на некоторое время в странах ЕС. "Я считаю, что интеграцию украинских беженцев нужно усилить", - подчеркнул он.
Напомним,
Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года.